Alias Comandante 7, líder de Los Tiguerones llega extraditado a Ecuador este martes

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La entrega formal del requerido por los tribunales ecuatorianos se concretó este martes 15 de septiembre de 2026 mediante un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países. Con el traslado aéreo, se ejecutó la extradición de alias Comandante 7, identificado como Guido Fernando Rodríguez Vargas, y puso fin a su estadía en la nación vecina tras haber sido aprehendido cinco días atrás en el departamento de Cundinamarca por cargos de delincuencia organizada y muertes violentas.

Detalles de la extradición de alias Comandante 7

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ratificó el retorno del sospechoso a través de una publicación con la fotografía del implicado a bordo de una aeronave con destino al país, junto a la frase: “Alias 07, El Encuentro te espera“.

Alias 07, El Encuentro te espera. pic.twitter.com/7iCmCqUqRG — John Reimberg (@JohnReimberg) September 16, 2026

Rodríguez Vargas, registrado también bajo los alias de “Nébula” o “El 7”, estaba clasificado como un Objetivo de Alto Valor (OAV) y registraba una orden de detención nacional vigente con Notificación Roja de Interpol por una trayectoria ilícita de más de una década vinculada a asesinatos y redes criminales.

Operativo binacional Libertad I en Soacha

La detención del cabecilla de Los Tiguerones ocurrió el pasado jueves 10 de septiembre en el municipio de Soacha, área metropolitana de Bogotá, como parte de la operación Libertad Binacional I; como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el pasado 11 de septiembre.

En las acciones intervinieron efectivos de la Policía Nacional de Colombia articulados con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional del Ecuador. Al respecto, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, enfatizó que su país no funcionará como escondite para criminales foráneos y reafirmó el compromiso de entrega a la justicia.

Articulación logística y nexos fronterizos

Los informes de inteligencia señalan a Rodríguez Vargas como el articulador logístico transfronterizo del grupo delictivo (Los Tiguerones), encargado del flujo de recursos ilícitos entre Esmeraldas y Nariño.

Los datos oficiales sostienen que actuaba como enlace con el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC dirigida por alias “Iván Mordisco”, con el fin de facilitar corredores para el paso de armas y gestionar dineros procedentes de extorsiones y narcotráfico dirigidos al componente armado de la banda.

Anulación de cédula fraudulenta en Colombia

En el marco del procedimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió la Resolución 10481 este 15 de septiembre, cancelando por falsa identidad la cédula de ciudadanía colombiana que portaba el detenido.

📲📰 El ciudadano era buscado con circular roja de Interpol por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.



La Registraduría Nacional también anuló la inscripción de su registro civil de nacimiento, documento antecedente para tramitar la cédula de ciudadanía.



Comunicado… pic.twitter.com/01oDmZKEHk — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 15, 2026

El organismo también anuló el registro civil de nacimiento original debido a inconsistencias detectadas junto a la Dijín y la Fiscalía colombiana. El registrador Hernán Penagos advirtió que quienes testifican o declaran información falsa en estos registros cometen un delito sancionado con penas privativas de libertad.

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