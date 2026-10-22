Qué se investiga en el caso Laberinto por el que detuvieron a Luisa González

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, fue detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026 en Canuto, provincia de Manabí, durante un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Las autoridades investigan a González por su supuesta participación en el delito de lavado de activos, dentro del caso denominado Laberinto.

La Fiscalía informó que ejecutó órdenes de detención en Pichincha y Manabí contra tres personas investigadas por este presunto delito. La entidad busca formular cargos contra los detenidos en las próximas horas. En total, siete personas están bajo investigación por posibles irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. Entre los investigados también figuran Estefanía Molina Freire y Santiago Díaz Asque.

Caso Laberinto investiga el financiamiento de la campaña presidencial de 2023

La investigación denominada Laberinto busca esclarecer posibles inconsistencias en los aportes económicos que recibió la campaña presidencial de 2023 y determinar el origen lícito de los recursos utilizados. La Fiscalía señaló que indaga supuestas irregularidades tanto en el financiamiento político como en el gasto electoral destinado a publicidad.

Además de González, Estefanía Molina y Santiago Díaz constan entre los investigados. La Fiscalía también incluye a Andrés Arauz Galarza, quien fue candidato a la Vicepresidencia junto a González en las elecciones de 2023. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de Arauz ni han divulgado la identidad de las otras dos personas aprehendidas junto con González.

Molina estuvo a cargo del manejo económico de la campaña presidencial. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró que recibió aportes de origen lícito por 201 361,11 dólares.

Por su parte, Díaz ejerció como jefe de campaña. Actualmente cumple una sentencia por violación a una menor de edad en la Cárcel 4, en Quito. Pese a encontrarse privado de la libertad, también figura entre los investigados en el caso Laberinto.

Las diligencias se desarrollaron en Manabí y Pichincha. Tras su detención, González fue trasladada a Quito, donde se prevé que avance el proceso para la formulación de cargos. La Fiscalía no ha divulgado mayores detalles sobre las actuaciones ejecutadas ni sobre la situación jurídica de cada uno de los investigados.

La investigación se diferencia del caso Caja Chica

La detención de González ocurre mientras la excandidata también enfrenta otras investigaciones fiscales. Desde enero de 2026, la Fiscalía indaga el caso Caja Chica, relacionado con el presunto ingreso irregular de fondos provenientes de Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.

En ese expediente, las autoridades investigan una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. El propio Santiago Díaz reveló la supuesta existencia de recursos provenientes de Venezuela. Como parte de las diligencias, la Fiscalía allanó la vivienda de González en enero de este año.

La excandidata también enfrenta investigaciones previas por presunta concusión y por omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. Esta última indagación recibió una notificación en septiembre de 2026. Sin embargo, no existe información pública que confirme una relación entre esas causas y la detención ejecutada este jueves.

Según la información difundida sobre el caso Laberinto, la nueva investigación comenzó el 14 de octubre de 2026 y no estaría relacionada con Caja Chica. Por ello, las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las presuntas irregularidades en el financiamiento electoral.

González fue la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023 y perdió las elecciones frente a Daniel Noboa. Su detención se produjo en Canuto, Manabí, durante la madrugada de este jueves. El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en informar sobre el hecho mediante una publicación en su cuenta de X.

Hasta el momento, la Revolución Ciudadana no ha informado si convocará a movilizaciones o concentraciones por la detención. La bancada de esa organización política en la Asamblea Nacional se reunió para analizar lo ocurrido y anunció que emitiría un pronunciamiento después del encuentro.

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