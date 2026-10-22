El correísmo reacciona a la detención de Luisa González por el caso Laberinto

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La detención de Luisa González, expresidenta de Revolución Ciudadana y excandidata presidencial, provocó reacciones de dirigentes y asambleístas de esa organización política este jueves 22 de octubre de 2026. Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira, Guido Mendoza y Viviana Veloz, entre otros, cuestionaron el procedimiento y exigieron conocer el paradero de González, mientras el movimiento denunció una presunta persecución política.

Revolución Ciudadana difundió un comunicado en el que calificó la detención como “arbitraria e inconstitucional” y exigió al Estado garantizar los derechos de su dirigenta. La Fiscalía General del Estado confirmó que ejecutó órdenes de detención en Manabí y Pichincha como parte del caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento político y los gastos electorales de la campaña presidencial de 2023. Hasta el momento, no se conoce el paradero de González ni un pronunciamiento de la Policía Nacional sobre el procedimiento.

Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira y otros dirigentes rechazan la detención

El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en reaccionar ante la detención de González. En un mensaje publicado en redes sociales, escribió: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!”.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, también se pronunció y pidió la intervención de la comunidad internacional. “ALERTA a la comunidad internacional. La candidata presidencial Luisa González ha sido detenida por el gobierno de Daniel Noboa Azín. Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata. Se consolida el régimen dictatorial”, escribió.

El asambleísta de Revolución Ciudadana Guido Mendoza denunció el procedimiento con un mensaje en el que calificó la detención como un secuestro por parte del Estado. “¡ATENCIÓN ECUADOR! ¡Luisa González ha sido secuestrada por el Estado!”, publicó.

Mendoza también exigió conocer la ubicación de la excandidata presidencial e hizo un llamado a los ciudadanos y a las bases de su organización política para que permanezcan alertas y organizados.

“Denunciamos este grave atropello y exigimos conocer su paradero inmediato. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía y a las bases a mantenerse firmes, alertas, organizados y movilizados. ¡Basta de persecución y abuso de poder! ¡Venceremos!”, señaló.

Por su parte, Viviana Veloz expresó su solidaridad con González y cuestionó las circunstancias en las que ocurrió la detención. En su mensaje, la describió como una amiga, hermana y compañera, y defendió su derecho a ejercer la oposición política.

“Mi solidaridad absoluta con Luisa González, mi amiga, hermana y compañera. Una mujer valiente cuyo único ‘pecado’ ha sido no quedarse callada ante las injusticias y ejercer su derecho a ser oposición”, escribió.

Veloz también cuestionó que el procedimiento ocurriera delante del hijo menor de edad de González. “¡Los hijos no deben pagar el costo de esta persecución política! Los hijos no deberían cargar con el odio ni la venganza del poder”, agregó.

La asambleísta cerró su pronunciamiento con una crítica al Gobierno: “¡Esto es una dictadura! Basta de eufemismos y de disfraces democráticos para encubrir la persecución”.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también reaccionó en sus redes sociales y envió su solidaridad y su abrazo a González y a su familia. Aseguró que “Luisa es una mujer honesta, que ha dedicado su vida al servicio público y que ha dado la cara siempre”. Y calificó que “lo que hoy se vive es una terrible persecución”.

“Nada es casualidad. Suspenden partidos, adelantan elecciones, detienen a dirigentes de oposición en plena campaña. El patrón es el mismo: lo que no pueden ganar en las urnas, intentan ganarlo en los tribunales. Luisa no está sola. Fuerza, compañera”, añadió.

🔴 ALERTA a la comunidad internacional La candidata presidencial 🇪🇨 Luisa González ha sido detenida por el gobierno de Daniel Noboa Azin. Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata. Se consolida el régimen dictatorial. @CIDH @ONU_es @OEA_oficial @Pontifex_es @Europarl_EN @UNHumanRights @CorteIDH @ONU_derechos — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) October 22, 2026

Revolución Ciudadana exige conocer el paradero de González y cuestiona el caso Laberinto

En su boletín de prensa del jueves 22 de octubre, Revolución Ciudadana declaró una alerta nacional e internacional por la detención de su dirigenta. El movimiento afirmó que las autoridades no han informado el lugar exacto donde permanece González y que tampoco han permitido el acceso de su defensa técnica.

La organización responsabilizó al Gobierno Nacional y a las instituciones del orden por la integridad física y psicológica de González, así como por su vida. Además, cuestionó la investigación por presunto lavado de activos y sostuvo que el sistema penal se utiliza para perseguir a sus integrantes.

Según el comunicado, la causa penal se relaciona con una supuesta discrepancia administrativa en las cuentas de campaña por un monto de 6 100 dólares. El movimiento rechazó que las observaciones sobre gastos electorales se trasladen al ámbito penal y calificó el procedimiento como un acto de “persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición”.

Ante esta situación, Revolución Ciudadana planteó tres acciones. Primero, exigió al Estado informar de inmediato la ubicación exacta de González y garantizar el acceso de sus abogados y de veedores de derechos humanos. Segundo, anunció que activó medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que notificó a organismos internacionales sobre lo que considera un quiebre de las garantías democráticas. Finalmente, convocó a la ciudadanía y a los medios de comunicación independientes a vigilar el proceso de forma pacífica y permanente.

El movimiento cerró su pronunciamiento con un pedido de garantías constitucionales y libertad inmediata para González: “¡Basta de persecución política! ¡Exigimos garantías constitucionales y la libertad inmediata de Luisa González!”.

La Fiscalía, por su parte, informó que coordinó el operativo con la Policía Nacional y ejecutó órdenes de detención contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, en las provincias de Pichincha y Manabí.

La investigación del caso Laberinto busca esclarecer posibles irregularidades en los aportes económicos y el origen de los recursos utilizados durante la campaña presidencial de 2023. La institución indicó que siete personas están bajo investigación y anunció que formulará cargos contra los implicados en las próximas horas.

Hasta el momento, la información difundida por la Fiscalía no detalla qué elementos específicos motivaron la detención de González ni cuál habría sido su presunta participación en las irregularidades investigadas. La institución confirmó la relación del operativo con el caso Laberinto, mientras continúan los reclamos de los dirigentes de Revolución Ciudadana para conocer el paradero de la excandidata presidencial.

Boletín de prensa. Ante la barbarie. Todo menos la dictadura #ContigoLuisa #EcuadorVencerá https://t.co/z5YjekjulO — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) October 22, 2026

Te recomendamos