CNE ratifica negativa a candidatura de Luisa González en Manabí ¿Qué otra instancia tiene?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la impugnación presentada por Luisa González y ratificó la negativa a inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí por Pachakutik para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

La decisión mantiene, por ahora, fuera de la papeleta a la excandidata presidencial y a su compañero de fórmula, Gabriel Giler.

El Pleno del CNE adoptó la resolución con tres votos a favor y dos abstenciones, confirmando lo resuelto el 21 de agosto por la Junta Provincial Electoral de Manabí.

El organismo provincial determinó que González y Giler no cumplían con requisitos establecidos en el régimen orgánico y las normas de democracia interna de Pachakutik.

Requisitos internos de Pachakutik marcan la decisión

El punto central de la controversia está relacionado con las reglas internas de Pachakutik para seleccionar candidatos. El movimiento establece entre sus requisitos una vinculación activa durante al menos dos años antes de la definición de las candidaturas.

González defendió su postulación argumentando que la legislación electoral permite a las organizaciones políticas presentar candidatos invitados.

Sin embargo, el presidente del CNE, José Cabrera, sostuvo que los aspirantes deben provenir de un proceso de democracia interna y respetar las condiciones previamente establecidas en el régimen orgánico de cada organización política.

Según el análisis jurídico considerado por el CNE, Pachakutik no reguló previamente las condiciones para presentar candidatos invitados. Por esta razón, una resolución interna posterior no podía modificar las reglas una vez desarrollado el proceso de democracia interna.

Luisa González llegó a Pachakutik tras suspensión

La candidatura de Luisa González a la Prefectura de Manabí surgió después de que la Revolución Ciudadana (RC), organización liderada por el expresidente Rafael Correa, enfrentara una suspensión que impidió la participación de sus candidatos bajo esa bandera política.

La medida se produjo en medio de una investigación de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada.

El caso involucra a González, Correa y otros integrantes de la organización política, ante sospechas de un posible ingreso de recursos ilícitos desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.

Desde la suspensión, dirigentes de la Revolución Ciudadana han denunciado una supuesta estrategia para impedir que sus aspirantes participen en las elecciones de noviembre. Estas afirmaciones forman parte de la posición política de la organización y se desarrollan paralelamente a los procedimientos electorales y judiciales correspondientes, según publicó EFE.

La candidatura de Luisa González aún tiene una vía electoral

La resolución del Consejo Nacional Electoral sobre Luisa González no necesariamente cierra el proceso. González y Pachakutik todavía pueden acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para intentar revertir la decisión que impide actualmente su inscripción como candidata a prefecta de Manabí.

La definición resulta relevante para el escenario de las elecciones seccionales de Ecuador de noviembre de 2026, especialmente en Manabí, una provincia clave dentro del mapa electoral, según EFE.

Claves sobre la candidatura de Luisa González y la decisión del CNE

❓ ¿Por qué el CNE rechazó la candidatura de Luisa González en Manabí?

Porque no cumplía los requisitos internos establecidos por Pachakutik para sus candidaturas. El CNE ratificó la decisión de la Junta Electoral de Manabí, que determinó que Luisa González y Gabriel Giler no cumplían con la exigencia de mantener una vinculación activa con Pachakutik durante al menos dos años antes de la definición de candidaturas.

❓ ¿Puede Luisa González ser candidata invitada por Pachakutik?

El CNE determinó que Pachakutik no reguló previamente esa posibilidad. González argumentó que la legislación permite a las organizaciones políticas postular candidatos invitados. Sin embargo, el CNE señaló que estas postulaciones deben respetar el régimen orgánico y las condiciones establecidas previamente por cada movimiento político.

❓ ¿A qué cargo buscaba postularse Luisa González en las elecciones de 2026?

Luisa González buscaba ser candidata a la Prefectura de Manabí. La excandidata presidencial se postuló mediante Pachakutik para participar en las elecciones previstas para el 29 de noviembre, después de que la Revolución Ciudadana enfrentara una suspensión que impedía presentar candidatos bajo esa organización.

❓ ¿Qué relación tiene la suspensión de Revolución Ciudadana con esta candidatura?

La suspensión llevó a González a buscar su candidatura mediante Pachakutik. Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo en medio de una investigación de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada. Sus dirigentes han denunciado desde entonces una supuesta maniobra para impedir la participación de sus candidatos en las elecciones.

❓ ¿Puede Luisa González apelar la decisión tomada por el CNE?

Sí. La resolución todavía puede ser impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión del CNE no necesariamente representa el cierre definitivo del proceso. González puede recurrir al TCE para buscar que se revierta la negativa a inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí.

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