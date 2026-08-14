Luisa González será candidata de Pachakutik a la Prefectura de Manabí

La carrera electoral por la Prefectura de Manabí tomó un nuevo rumbo a pocos días de que termine el plazo para inscribir candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pachakutik anunció el retiro de sus anteriores precandidatos y presentó una nueva fórmula que incluye a Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC).

El movimiento indígena comunicó el cambio el 13 de agosto de 2026, mediante un oficio dirigido al CNE provincial de Manabí. González encabezará la nueva fórmula para la Prefectura y tendrá como candidato a viceprefecto a Gabriel Giler, médico y exasambleísta de Montecristi. Hasta la mañana de este 14 de agosto, la candidatura todavía no consta como inscrita ante el organismo electoral.

Pachakutik modifica su fórmula en Manabí

Pachakutik retiró de sus precandidaturas a Gladys Pionce y Luis Chalacama, quienes inicialmente integraban la fórmula del movimiento para la Prefectura y Viceprefectura de Manabí. En el documento enviado al CNE, la organización informó que ahora acogerá a los candidatos vinculados al correísmo.

Con este cambio, González deja atrás la fórmula que había formado con Guido Mendoza. El asambleísta de Chone había sido elegido como su compañero para la Viceprefectura cuando la candidatura se planteó inicialmente desde otra organización política.

Giler ocupará ahora esa posición. El candidato a viceprefecto es médico y fue asambleísta por Montecristi. Pachakutik, lista 18, asumirá así el auspicio electoral de González para la contienda por la Prefectura de Manabí.

La decisión llega después de que la candidatura de González enfrentara un cambio de escenario político. La excandidata presidencial había escogido inicialmente al movimiento Amigo para presentar su postulación en Manabí. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió temporalmente a esa organización en medio de una investigación por presunto lavado de activos.

La suspensión de Amigo dejó a González sin esa plataforma electoral. Ante ese escenario, Pachakutik modificó sus precandidaturas y abrió espacio para la candidatura de la política correísta.

La candidatura aún debe superar el proceso electoral

El anuncio de Pachakutik no significa que la candidatura de González ya sea oficial. Hasta la mañana del 14 de agosto, ella todavía no había inscrito su postulación ante el CNE provincial de Manabí.

El plazo para registrar las candidaturas termina el 17 de agosto. Después de la inscripción, las postulaciones deben pasar por las etapas de revisión, observaciones e impugnaciones establecidas dentro del proceso electoral. Solo después de superar esos procedimientos quedarán en firme.

González había sido precandidata presidencial de la Revolución Ciudadana en dos ocasiones. Para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, buscó inicialmente competir por la Prefectura de Manabí con el movimiento Amigo. La suspensión temporal de esa organización cambió sus opciones electorales.

Ahora Pachakutik aparece como la organización que respaldará su candidatura en la provincia. No es, además, el primer acercamiento electoral entre ambas partes. Durante la segunda vuelta presidencial de 2025, el movimiento indígena alcanzó un acuerdo para apoyar a González, entonces candidata correísta a la Presidencia de Ecuador.

La nueva fórmula para Manabí quedó encabezada por González y acompañada por Giler. Sin embargo, ambos todavía deben completar las etapas que establece el proceso electoral antes de que su candidatura pueda considerarse definitiva.

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