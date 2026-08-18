Luisa González será investigada por la Fiscalía, luego de que su candidatura fue impugnada por ADN

La excandidata a la presidencia, Luisa González denunció que la inscripción de su candidatura a la prefectura de Manabí, por el movimiento Pachakutik, fue impugnada por el movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN).

Con imágenes compartidas en sus redes sociales mostró, además, que a través de un mensaje de Whatsapp, le llegó una notificación de la Fiscalía por una investigación relacionada a un presunto delito de concusión.

Objeción a la inscripción de la candidatura

La objeción fue realizada por Mishel Mancheno, Secretaria Nacional de ADN, mediante un oficio presentado a la Junta Provincial Electoral de Manabí, tras el cierre de inscripciones para elecciones seccionales este lunes 17 de agosto de 2026.

Mancheno señala en el documento que está facultada para presentar la objeción y sostiene que las organizaciones políticas fueron notificadas sobre la candidatura el 15 de agosto. Por ello, asegura que su impugnación fue presentada dentro del plazo establecido en la normativa electoral.

“En consecuencia, al formularse la presente objeción dentro del término previsto por la normativa electoral, esta resulta plenamente oportuna”, resalta el oficio.

En una parte del documento refiere a la Junta Provincial Electoral de Chimborazo como ente competente para conocer y resolver la presente objeción, pese a que la candidatura corresponde a la provincia de Manabí.



Luisa González era la candidata del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Lista 18.

Notificación de la Fiscalía

González también informó que mediante un mensaje a su celular le llegó una notificación de la Unidad Nacional Delito Contra la Eficiencia en la Administración, de la Fiscalía General del Estado, por el inicio de una investigación por presunto delito de Concusión.

González rechazó esta acusación y señaló que la Fiscalía solo entraba entrando al juego. “Seguiré junto a mi pueblo, rendirnos no es opción porque nuestra Patria lo vale. ¡Ellos tienen el miedo, nosotros la esperanza!”, dijo en sus redes sociales.

Los intentos de Luisa González por un lugar en las elecciones

González había sido precandidata presidencial de la Revolución Ciudadana en dos ocasiones. Para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, buscó inicialmente competir por la Prefectura de Manabí con el movimiento Amigo. La suspensión temporal de esa organización cambió sus opciones electorales.

Pachakutik era la organización que respaldaba su candidatura en la provincia. Durante la segunda vuelta presidencial de 2025, el movimiento indígena alcanzó un acuerdo para apoyar a González, entonces candidata correísta a la Presidencia de Ecuador.



Te recomendamos