Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, fue detenida en Manabí

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La expresidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, fue detenida la madrugada de este 22 de octubre de 2026, en Canuto, Manabí.

La Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía, ejecutaron la madrugada de este jueves 22 de octubre “órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos”.

En un segundo tuit, la Fiscalía dio a conocer que el operativo se desarrolló en el marco de la investigación del caso Laberinto, por presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, proceso en el que participó González.

Según Fiscalía, se investigan inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos. La autoridad señaló que son siete personas las investigadas en el caso, entre ellas L. M. G. A., S. J. D. A. y E. E. M. F.

Agregó que se formulará cargos contra ellas en las próximas horas por el presunto delito de lavado de activos.

La Policía no se ha pronunciado sobre la detención de González, tampoco el Ministerio del Interior.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y la Policía ejecutaron esta madrugada órdenes de detención en #Pichincha y #Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos. https://t.co/UMexq8wAwk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 22, 2026

¿Quién es Luisa González?

Luisa Magdalena González Alcívar fue asambleísta por la provincia de Manabí entre 2021 y 2023. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en instituciones públicas, donde desempeñó funciones administrativas, de asesoría y de representación consular.

Es abogada por la Universidad Internacional del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en Alta Gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales y otra en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.

Quién es Luisa González, candidata en 2023 y 2025

La abogada y exasambleísta representó a Revolución Ciudadana en dos elecciones presidenciales y llegó al balotaje frente a Daniel Noboa.

Luisa Magdalena González Alcívar nació en Quito el 22 de noviembre de 1977. Abogada y política ecuatoriana, desempeñó diversos cargos públicos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y posteriormente fue asambleísta por la provincia de Manabí.

Su trayectoria adquirió mayor visibilidad con las elecciones presidenciales de 2023 y 2025. En ambas contiendas representó al movimiento Revolución Ciudadana, avanzó a la segunda vuelta y perdió frente a Daniel Noboa.

Formación y trayectoria pública

González es abogada por la Universidad Internacional del Ecuador. Cuenta con una maestría en Alta Gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales y otra en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.

Su experiencia incluye funciones administrativas, de asesoría y de representación consular. Entre 2016 y 2017 fue secretaria nacional de la Administración Pública. En 2017 trabajó como asesora en la Empresa Pública Correos del Ecuador y como cónsul general en Alicante, España.

Ese mismo año ocupó la Secretaría General de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entre 2018 y 2019 se desempeñó como secretaria nacional en el Parlamento Andino. Luego fue asambleísta por Manabí durante el período 2021-2023.

Dos candidaturas a la Presidencia

El 10 de junio de 2023, Revolución Ciudadana anunció su candidatura presidencial junto con Andrés Arauz como aspirante a la Vicepresidencia. La designación ocurrió después de que el exvicepresidente Jorge Glas declinara participar, pese a haber recuperado sus derechos políticos.

El movimiento tenía hasta el 13 de junio para inscribir sus candidaturas presidenciales y legislativas ante el Consejo Nacional Electoral.

González llegó al balotaje de aquellas elecciones anticipadas, pero fue derrotada por Noboa. En 2025 volvió a competir por la Presidencia bajo la misma organización política. Nuevamente alcanzó la segunda vuelta y enfrentó al mismo adversario, quien ganó los comicios.

Te recomendamos