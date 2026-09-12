Luisa González queda fuera de la carrera por la Prefectura de Manabí

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Luisa González no podrá participar como candidata a la Prefectura de Manabí en las elecciones seccionales del 29 de noviembre. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este sábado 12 de septiembre la decisión que impide la inscripción de su candidatura.

Tras conocerse la resolución, González reaccionó en sus redes sociales y cuestionó la decisión. La excandidata presidencial sostuvo que su exclusión responde y dirigió sus críticas al presidente Daniel Noboa.

Para sorpresa de nadie en medio de esta dictadura.



Noboa sabe que el pueblo ecuatoriano y manabita lo rechaza en su gran mayoría y que SOLO CON FRAUDE puede ganarme en las urnas.



Querido país, darnos por vencidos no es opción, seguiré junto a ustedes con fe y esperanza de días… https://t.co/iOeTPWTK1N — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) September 12, 2026

Luisa González reacciona a la decisión del TCE

“Para sorpresa de nadie en medio de esta dictadura”, escribió González al referirse a la resolución. Además, aseguró que Noboa conoce el rechazo que, según ella, existe hacia él en Ecuador y particularmente en Manabí.

“Noboa sabe que el pueblo ecuatoriano y manabita lo rechaza en su gran mayoría y que SOLO CON FRAUDE puede ganarme en las urnas”, afirmó González en su publicación.

La dirigente también aseguró que continuará junto a sus seguidores. “Querido país, darnos por vencidos no es opción, seguiré junto a ustedes con fe y esperanza de días mejores. ¡USTEDES LO VALEN TODO!”, agregó.

TCE ratifica que González no podrá ser candidata

La candidatura de Luisa González había sido auspiciada por Pachakutik para competir por la Prefectura de Manabí. Sin embargo, Acción Democrática Nacional (ADN) y el movimiento Creo presentaron una objeción.

El argumento para impedir la candidatura se relaciona con los estatutos de Pachakutik. González no había militado previamente durante dos años en la lista 18, requisito contemplado en las normas internas de la organización política.

Esto ocurre pese a que el Código de la Democracia contempla las candidaturas auspiciadas. La Junta Provincial Electoral acogió inicialmente la impugnación y posteriormente el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo esa decisión.

Cinco jueces rechazaron el recurso de Luisa González

El caso llegó finalmente al Tribunal Contencioso Electoral. Los cinco jueces del organismo votaron a favor de negar el recurso presentado por González.

Con esta resolución, el TCE ratificó la decisión de la Junta Provincial Electoral y dejó a González fuera de la contienda electoral prevista para el 29 de noviembre.

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