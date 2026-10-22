Detención de Luisa González en Manabí, todo lo que se sabe

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Luisa González, expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026. El procedimiento se realizó en Canuto, provincia de Manabí, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.

La Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La institución vinculó el operativo con el caso Laberinto, que indaga posibles inconsistencias en los aportes económicos y el origen lícito de los recursos utilizados durante la campaña electoral en la que participó González. Hasta el momento, la Policía y el Ministerio del Interior no se han pronunciado sobre la detención. Tampoco se conoce el paradero de la excandidata presidencial.

Fiscalía investiga el financiamiento de la campaña de 2023

En un segundo mensaje publicado en sus redes sociales, la Fiscalía detalló que el operativo forma parte del caso Laberinto. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento político y los gastos en publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

Según la institución, el caso incluye inconsistencias en los aportes recibidos y dudas sobre el origen lícito de los recursos. La Fiscalía señaló que siete personas están bajo investigación, entre ellas L. M. G. A., S. J. D. A. y E. E. M. F.

La autoridad anunció que formulará cargos contra las personas investigadas en las próximas horas por el presunto delito de lavado de activos. La información difundida hasta el momento no detalla qué elementos específicos motivaron la detención de González ni cuál habría sido su presunta participación en las irregularidades investigadas.

La Fiscalía confirmó las órdenes de detención y la relación del operativo con el caso, pero no se conoce un pronunciamiento de la Policía sobre el procedimiento ejecutado en Manabí.

Los antecedentes de las investigaciones contra Luisa González

En enero de 2026, la Fiscalía ejecutó un operativo nacional dentro del caso Caja Chica, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y financiamiento político irregular. Según la información publicada por la institución, las indagaciones se centran en la posibilidad de que dinero procedente de Venezuela ingresara a Ecuador para financiar la campaña presidencial de 2023.

En coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía realizó allanamientos en tres inmuebles de Pichincha y uno de Guayas. El objetivo consistía en recabar indicios, documentos y soportes digitales relacionados con un posible lavado de activos en campañas políticas. En ese operativo no hubo detenciones.

Entre las viviendas allanadas constó la de Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana. Las autoridades también intervinieron los domicilios de Saud Manzur, exsuperintendenta de Compañías, y de Patricio Chávez, asambleísta por Pichincha. La Fiscalía sostuvo que el dinero presuntamente ilícito procedente del exterior habría servido para cubrir gastos de campaña.

Además, González enfrenta otro proceso relacionado con las elecciones de 2023. El Tribunal Contencioso Electoral la notificó por presuntas infracciones electorales. La denuncia la presentó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, por un posible incumplimiento de las normas sobre financiamiento de la política.

Estos antecedentes corresponden a investigaciones distintas mencionadas en la información disponible. La detención confirmada este 22 de octubre se vincula con el caso Laberinto, según la Fiscalía, que anunció la formulación de cargos por el presunto delito de lavado de activos.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y la Policía ejecutaron esta madrugada órdenes de detención en #Pichincha y #Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos. https://t.co/UMexq8wAwk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 22, 2026

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