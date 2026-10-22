Primeras imágenes muestran la detención de Luisa González

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las primeras imágenes de la detención de Luisa González fueron difundidas tras la confirmación realizada por la Fiscalía General del Estado. Las fotografías muestran cómo se desarrolló la detención ejecutada por la Policía Nacional durante la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, en Canuto, provincia de Manabí.

La Fiscalía informó que, junto con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, entre ellas González.

Las primeras imágenes de la detención de Luisa González

Luisa González fue detenida este 22 de octubre de 2026.

En las imágenes, que ya circulan por redes sociales, puede verse que el allanamiento en el domicilio de Luisa González fue ejecutado por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), una unidad táctica de la Policía Nacional del Ecuador que trabaja combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En las fotografías, Gonzáles aparece con un pantalón jean, una camisa de botones y zapatos deportivos. En cambio, durante un allanamiento realizado en enero pasado por el caso Caja Chica, se encontraba en pijama.

Operativo vinculado al caso Laberinto

Luisa González fue detenida este 22 de octubre de 2026.

Según la Fiscalía, el operativo está relacionado con el caso Laberinto, una investigación que busca esclarecer posibles inconsistencias en los aportes económicos y en el origen lícito de los recursos utilizados durante la campaña presidencial en la que participó González.

La institución señaló que siete personas son investigadas en este caso, entre ellas L. M. G. A., S. J. D. A. y E. E. M. F.

Además, anunció que formulará cargos contra los investigados en las próximas horas por el presunto delito de lavado de activos.

Hasta el momento, la información difundida no detalla cuáles fueron los elementos específicos que motivaron la detención de González ni cuál habría sido su presunta participación dentro de las irregularidades investigadas.

La Fiscalía confirmó las órdenes de detención y la relación del operativo con el caso Laberinto. En cambio, no se conoce un pronunciamiento de la Policía Nacional sobre el procedimiento ejecutado en Manabí.

Investigación sobre financiamiento político

Imágenes de la detención de Luisa González este 22 de octubre de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso Laberinto examina presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento político y los gastos en publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

La investigación incluye supuestas inconsistencias en los aportes recibidos y dudas sobre el origen lícito de los recursos utilizados en dicho proceso electoral.

Primeras imágenes de la detención de Luisa González; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué fue detenida Luisa González el 22 de octubre de 2026? Luisa González fue detenida en el marco del caso Laberinto, una investigación de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos.

La Fiscalía informó que ejecutó, junto con la Policía Nacional, órdenes de detención contra tres personas en las provincias de Pichincha y Manabí. Hasta el momento de la información publicada, no se habían detallado los elementos específicos que motivaron la detención de González ni su presunta participación en las irregularidades investigadas. ❓ ¿Dónde y cuándo fue detenida Luisa González? Luisa González fue detenida durante la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, en Canuto, provincia de Manabí.

Las primeras fotografías del procedimiento fueron difundidas después de que la Fiscalía confirmara la detención. Las imágenes muestran el operativo ejecutado por agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), una unidad táctica de la Policía Nacional. ❓ ¿Qué es el caso Laberinto y qué investiga la Fiscalía? El caso Laberinto investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023, incluido el posible lavado de activos.

Según la Fiscalía, la investigación busca esclarecer posibles inconsistencias en los aportes económicos recibidos y determinar si los recursos utilizados durante la campaña tenían un origen lícito. La institución señaló que siete personas son investigadas en este caso. ❓ ¿Cuántas personas están investigadas en el caso Laberinto y por qué delito se formularán cargos? Siete personas están bajo investigación en el caso Laberinto. La Fiscalía anunció que formulará cargos contra los investigados por el presunto delito de lavado de activos.

Como parte de las diligencias, se ejecutaron órdenes de detención contra tres personas en Pichincha y Manabí, entre ellas Luisa González. La formulación de cargos anunciada por la Fiscalía corresponde a una etapa del proceso judicial y no implica una declaración de culpabilidad. ❓ ¿Qué muestran las primeras fotografías de la detención de Luisa González en Manabí? Las fotografías muestran el procedimiento de detención de Luisa González, ejecutado por agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) durante la madrugada del 22 de octubre de 2026, en Canuto, Manabí.

En las imágenes, González aparece con un pantalón jean, una camisa de botones y zapatos deportivos. Las fotografías circularon en redes sociales después de la confirmación de la Fiscalía. Hasta el momento de la publicación, la Policía Nacional no había difundido un pronunciamiento sobre el procedimiento ejecutado en Manabí.

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