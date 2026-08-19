Prisión preventiva para tres sospechosos por asesinato de funcionario de Fiscalía en Salinas

La justicia ordenó prisión preventiva contra tres personas investigadas por su presunta participación en el asesinato de José Luis M. P., funcionario de la Fiscalía General del Estado. El crimen ocurrió el lunes en Salinas, provincia de Santa Elena, cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo.

Anderson M. B., Francisco L. T. y Anyer C. P. fueron detenidos el martes y enfrentarán la medida cautelar mientras avanza la investigación. Según la Fiscalía General del Estado, los tres sospechosos serían integrantes del grupo delictivo Los Choneros.

Tres detenidos tras un operativo en Montañita

La Fiscalía informó que el juez acogió los elementos de convicción que presentó el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva para los tres procesados. Las autoridades los capturaron un día después del asesinato del servidor público.

La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un operativo la noche del lunes. Durante esa intervención, ubicaron a los sospechosos en la localidad de Montañita, en Santa Elena.

La víctima trabajaba como servidor de la Fiscalía Provincial de Santa Elena. José Luis M. P. sufrió el ataque cuando permanecía dentro de su vehículo y se dirigía a su trabajo.

Tras conocer el asesinato, la Fiscalía anunció el lunes que coordinaría acciones con la Policía Nacional y sus unidades especializadas. La institución señaló que desplegaría las acciones investigativas y legales necesarias para identificar a todos los responsables del crimen.

El Ministerio Público indicó que busca evitar que el asesinato quede en la impunidad. Además, expresó su solidaridad con losb

Fiscalía anuncia medidas para reforzar la seguridad

La Fiscalía también aseguró que adoptará medidas para fortalecer la protección y seguridad de sus funcionarios. El asesinato del servidor público ocurrió en Santa Elena, una de las provincias más afectadas por la actividad del crimen organizado.

Santa Elena comparte esta situación con provincias como Manabí, Guayas y Los Ríos, entre otras. Estas zonas figuran entre las más golpeadas por las acciones de grupos delictivos en Ecuador.

El país atraviesa desde 2024 un escenario que el presidente Daniel Noboa declaró como un “conflicto armado interno” contra las bandas del crimen organizado. El Gobierno atribuye a estas organizaciones la escalada de violencia que ha situado a Ecuador entre los países más violentos de Latinoamérica.

En este contexto, la investigación por el asesinato de José Luis M. P. continúa después de la captura de los tres sospechosos. Por ahora, la justicia dispuso que Anderson M. B., Francisco L. T. y Anyer C. P. permanezcan en prisión preventiva, mientras las autoridades avanzan con las diligencias para determinar responsabilidades por el crimen.

APREHENSIÓN DE TRES DELINCUENTES POR ASESINATO DE SECRETARIO DE FISCALÍA EN SALINAS.



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en Santa Elena donde fueron aprehendidas tres personas presuntamente vinculadas al asesinato de José Luis Merchán Perero, secretario de… pic.twitter.com/824lyUa0kX — John Reimberg (@JohnReimberg) August 19, 2026

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