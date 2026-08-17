Asesinan a funcionario de la Fiscalía de Salinas en los exteriores de la entidad

La mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 se reportó un ataque armado en los exteriores de la Fiscalía de Salinas, en Santa Elena, que cobró la vida de un secretario de Delitos Acuáticos que laboraba en dicha entidad.

La víctima habría recibido algunos impactos de bala cuando se encontraba llegando para iniciar sus labores en la Fiscalía, ubicada en la avenida Carlos Espinoza Larrea, en el sentido Salinas – La Libertad.

Detalles del asesinato

Según información recabada por la Policía, la víctima se encontraba dentro de un vehículo cuando fue interceptada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, alrededor de las 08:05. Los atacantes le dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar.

El teniente coronel Juan Carlos Suárez, jefe del distrito Salinas, indicó a los medios locales que en el lugar se hallaron al menos cinco indicios balísticos. El vidrio de la puerta del conductor presentó varios orificios producto de los impactos de bala. Sin embargo, la ciudadanía indica que se habrían escuchado varias detonaciones.

Suárez también indicó que habría sido abordado por dos sujetos armados desde una moto.

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Empezarán las investigaciones

La Policía deberá revisar las cámaras de seguridad que se encuentran alrededor de la Fiscalía para determinar las circunstancias del crimen y dar con con los responsables.

En tanto, el cuerpo del funcionario deberá ser estudiado por el centro forense de Salinas para las respectivas diligencias.

Los delitos acuáticos abarcan una serie de ilícitos que se cometen en el mar, ríos o lagos, y cuya logística difiere de los cometidos en tierra firme. En Ecuador, estos son sancionados bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Al lugar arribó personal de la Policía Nacional y Medicina Legal.

Ataque armado en el malecón de Salinas

Esta muerte violenta se produce una semana después del asesinato de un hombre en el malecón de Salinas, dentro de la playa de San Lorenzo. El ataque causó alarma entre turistas y personas que permanecían en este sector turístico.

El ataque ocurrió en medio del feriado por el 10 de agosto, una fecha que concentra una importante afluencia de turistas y visitantes en Salinas.

Violencia en Santa Elena

Estos hechos evidencian la ola de violencia que ha envuelto a la provincia de Santa Elena, donde la ciudadanía exige mayor control por parte de las autoridades respectivas.

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