Tres personas fueron asesinadas a balazos frente a la Terminal Terrestre de Durán

Una matanza se reportó frente a la Terminal Terrestre de Durán la noche del domingo 16 de agosto de Durán. Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en el interior de una camioneta, donde habrían estado esperando a unos amigos para viajar a Yaguachi.

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Detalles del ataque armado

El ataque a modo sicariato se dio alrededor de las 21:00 en este sector donde también hay cerca una consecionaria de vehículos. Una camioneta nueva fue alcanzada por una de las balas, mientras que un vitral del establecimiento quedó destruido por los impactos de bala.

En el lugar también se reportaron a dos personas heridas que rápidamente fueron trasladadas a una casa de salud, según informó Ecuavisa.

Acción policial

Al lugar llegaron Policías, militares y agentes de tránsito para acordonar el lugar y proceder con las diligencias respectivas, que incluía la recopilación de los indicios balísticos. Según información preliminar, se trataría de municiones de fusil.

Alrededor de las 23:00 los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la autopsia correspondiente.

Según el informativo televisivo, la mañana de este lunes 17 de agosto la Policía mantenía operativos en diferentes sectores de Durán. Las autoridades emprenderán las investigaciones respectivas para dar con los responsables y las causas del crimen.

La Policía no reveló las identificaciones de las víctimas, ni si tenían antecedentes penales.

Mayor seguridad en Durán

La ciudadanía reclama mayor control en Durán, donde la tasa de homicidios intencionales asciende a 214 en lo que va de 2026.

“Dicen que en Durán están policías y militares, pero no se los ve. Solo cuando pasan las cosas se los ve. Casi es seguido. La semana pasada en Oramas González, hace 15 días en la esquina y mire ahorita”, relató una ciudadana a Ecuavisa.

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