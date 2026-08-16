Hallan tres cadáveres carbonizados dentro de un vehículo en Los Ríos

La Policía encontró tres cadáveres carbonizados dentro de un vehículo, al ingreso de una finca, en Los Ríos, la madrugada de este domingo 16 de agosto de 2026.

Los tres cadáveres carbonizados dentre de un vehículo en Los Ríos

El hallazgo de los tres cadáveres carbonizados dentro de un vehículo, al ingreso de una finca, en Los Ríos, fue en vía Troncal de la Costa E25, a la altura del ingreso a la finca Indira, en la parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe.

Cerca de las 02:00 de este domingo, trasportistas alertaron a las autoridades sobre un vehículo en llamas en ese sector.

Tras las primeras pericias, se determinó que las víctimas serían tres hombres que no podían ser identificados por el avanzado estado de calcinación.

Las autopsias determinarán las circunstancias de las muertes y si sufrieron o no violencia antes de ser quemados.

El Cuerpo de Bomberos, la Dinased y Criminalística acudieron al luegar para apagar el fuego, recoger los indicios penales e iniciar las investigaciones con el fin de dar con los responsables de este hecho y las causas.

Cuatro muertos en Los Ríos por supuesto enfrentamiento entre Los Lobos y Los Choneros

Al hallazgo de los tres cuerpos carbonizados, se suma otro hecho violento en Los Ríos, la madrugada del sábado.

Cuatro personas fueron asesinadas la madrugada del sábado 16 de agosto de 2026 en distintos domicilios del sur de Los Ríos. Entre las víctimas hay un menor de edad.

La Policía investiga el caso como un supuesto enfrentamiento entre Los Lobos y Los Choneros.

Una serie de ataques registrados la madrugada de este sábado en distintos domicilios del sur de la provincia de Los Ríos dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas un menor de edad. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, los hechos estarían relacionados con una disputa entre Los Lobos y Los Choneros.

Asesinato en presencia de familiares

El coronel de Policía Jorge Borja explicó que los agresores llegaron inicialmente a una vivienda y, mediante intimidaciones, obtuvieron de un menor de edad información sobre el paradero de una de las personas que buscaban.

Con esa información, los atacantes se trasladaron hasta otro domicilio, donde localizaron y asesinaron a un hombre en presencia de uno de sus familiares.

Posteriormente, los agresores llegaron a una tercera vivienda, donde asesinaron a otras dos personas, entre ellas un menor de edad. Finalmente, se desplazaron hasta un cuarto inmueble, donde mataron a otra víctima.

Policía investiga una posible represalia

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía, las cuatro víctimas serían presuntos integrantes de Los Lobos y los ataques habrían sido perpetrados por supuestos miembros de Los Choneros.

La principal hipótesis apunta a una represalia por el robo de una motocicleta a uno de los presuntos integrantes de Los Choneros.

Las primeras indagaciones establecen que las cuatro víctimas podrían haber estado relacionadas con ese robo. Por ello, los investigadores consideran que los asesinatos pudieron ser ejecutados como una acción de venganza.

Una de las cuatro víctimas registraba antecedentes penales, según la información preliminar de la Policía.

Ataques ocurrieron cerca del límite con Guayas

Los hechos se registraron en el sur de Los Ríos, cerca de la frontera con Guayas, una zona donde también se han registrado hechos violentos relacionados con grupos criminales.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias de cada asesinato y establecer responsabilidades.

Los Lobos y Los Choneros son dos de las principales organizaciones criminales que operan en Ecuador. La disputa entre grupos delictivos ha sido señalada por las autoridades como uno de los factores asociados a hechos violentos registrados en distintas provincias del país.

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