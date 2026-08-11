Policía aprehendió a alias ‘Alberto’, presunto integrante de Los Lobos, en Los Ríos

La Policía aprehendió a Carlos M., alias ‘Alberto’, durante un operativo ejecutado en el recinto Paenisola, en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos. Las unidades de Inteligencia coordinaron la intervención con personal preventivo para ingresar a un domicilio en el sector.

Según la información policial, alias ‘Alberto’ sería integrante del grupo armado organizado ‘Los Lobos’. Las autoridades lo vinculan con robos en ejes viales y otros delitos conexos registrados en el sector y zonas aledañas. Para cometer estos hechos, el sospechoso habría utilizado armas de fuego.

Operativo permitió intervenir un domicilio en Valencia

La Policía desarrolló el operativo Atlas-126 a partir del trabajo de sus unidades de Inteligencia. El personal policial ubicó un inmueble en el recinto Paenisola y coordinó la intervención con agentes preventivos.

Durante el procedimiento, los uniformados aprehendieron a Carlos M., conocido con el alias de ‘Alberto’. La Policía lo identifica como presunto integrante de ‘Los Lobos’, un grupo armado organizado.

La institución señala que el detenido estaría relacionado con robos en ejes viales y otros delitos conexos. Estas actividades se habrían registrado tanto en el sector donde ocurrió la intervención como en zonas cercanas.

El procedimiento también permitió encontrar armas de fuego y otros elementos de carácter táctico dentro del inmueble intervenido. La Policía detalló cada uno de los indicios encontrados durante el operativo.

Entre ellos constan cuatro armas de fuego y 21 cartuchos de diferentes calibres. Los agentes también encontraron dos alimentadoras, elementos utilizados para abastecer armas de fuego.

Policía encontró armas y equipo táctico

El operativo ‘Atlas-126’ dejó además otros indicios relacionados con equipo táctico y de comunicación. La Policía reportó el hallazgo de dos chalecos balísticos y un casco balístico.

Los agentes también encontraron una prenda con características similares a los uniformes militares. A esto se sumaron dos radios de comunicación con su respectivo cargador y dos teléfonos celulares.

La Policía informó que Carlos M., alias ‘Alberto’, registra antecedentes por tráfico y tenencia ilícita de sustancias. La institución lo señala ahora como presunto integrante de ‘Los Lobos’ y como una persona vinculada con robos en ejes viales y otros delitos conexos en Valencia y sectores cercanos.

El procedimiento permitió reunir cuatro armas de fuego, 21 cartuchos de diferentes calibres, dos alimentadoras, dos chalecos balísticos, un casco balístico, una prenda similar a un uniforme militar, dos radios de comunicación con cargador y dos teléfonos celulares.

La intervención ocurrió en el recinto Paenisola, cantón Valencia, como parte del operativo ‘Atlas-126’, ejecutado por la Policía mediante la coordinación entre unidades de Inteligencia y personal preventivo.

Te recomendamos