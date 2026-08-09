Capturan en Daule a alias ‘Samir’, señalado como abastecedor de armas de los Chone Killers

El Bloque de Seguridad capturó en Daule a alias ‘Samir’, señalado como el mayor abastecedor de armas de la organización criminal los Chone Killers. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó la detención este domingo 9 de agosto de 2026 mediante un video difundido en redes sociales.

Loffredo explicó que las Fuerzas Armadas ejecutaron la operación en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Ejército realizó la intervención en el sector Patria Nueva, en el cantón Daule, a partir de información de inteligencia militar. Las autoridades identificaron a ‘Samir’ como un objetivo estratégico priorizado dentro de esta estructura criminal.

El Ejército encontró armas y sustancias durante el operativo

El Ejército Ecuatoriano detalló que la operación permitió aprehender a alias ‘Samir’, quien, según la información militar, cumplía funciones de abastecedor logístico de armas, municiones y explosivos para los Chone Killers.

Durante la intervención, los militares encontraron 26 envolturas de una sustancia presumiblemente KRYPPY, además de 11 sobres con una sustancia presumiblemente cocaína. También decomisaron un revólver calibre 38 milímetros y cuatro municiones del mismo calibre.

Las Fuerzas Armadas también vinculan a ‘Samir’ con otras actividades delictivas. Según el Ejército, el detenido traficaba sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Además, estaría relacionado con el cobro de vacunas extorsivas, robos a mano armada y secuestros de personas.

Loffredo calificó a ‘Samir’ como un “proveedor de la muerte” y señaló que el detenido colaboraba con alias ‘Pan de Piña’. El ministro recordó que las Fuerzas Armadas capturaron a este último pocos días antes. Marcos Armando Duarte, presunto líder de la banda criminal, permanece detenido desde el 30 de julio.

“Ambos ya están tras las rejas”, afirmó Loffredo al referirse a las dos capturas. El ministro también lanzó una advertencia a las organizaciones delictivas. Aseguró que el Bloque de Seguridad capturará a cualquier integrante que intente ocupar el lugar de los cabecillas detenidos.

🚨 ¡ATENCION A LA CIUDADANIA, LOS CHONEKILLERS SE QUEDAN SIN ARMAS💥



El mayor abastecedor de armas de los Chone Killers, fue capturado por el Bloque de Seguridad a través de las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).



Seguimos cumpliendo… pic.twitter.com/rBsvd0TniY — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) August 9, 2026

Los Chone Killers fueron designados grupo terrorista

La captura de alias ‘Samir’ ocurre después de que Estados Unidos designara a Los Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció esa decisión el 1 de julio de 2026.

Rubio señaló que los Chone Killers colaboran con cárteles mexicanos para trasladar y exportar drogas ilícitas. Según el funcionario estadounidense, estas actividades permiten financiar acciones terroristas y delictivas.

Estados Unidos también atribuyó a la organización ataques contra civiles, integrantes de las fuerzas del orden y funcionarios gubernamentales. Rubio mencionó además asesinatos de alto perfil contra servidores públicos.

Tras esa designación, el funcionario estadounidense afirmó que su Gobierno mantendrá y fortalecerá la cooperación en seguridad con Ecuador. Rubio dijo que trabajará con el presidente Daniel Noboa para reforzar la seguridad regional y enfrentar a las organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo.

La Cancillería ecuatoriana, por su parte, agradeció al Gobierno de Estados Unidos por el respaldo a Ecuador en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La captura de ‘Samir’ suma así un nuevo golpe contra los Chone Killers. El Ejército lo identifica como una pieza dedicada al abastecimiento de armas, municiones y explosivos para la organización, además de señalarlo por otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

𝑪𝒂𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒂𝒔 𝑺𝒂𝒎𝒊𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒆𝒏𝒆𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒍 𝑮𝑫𝑶 𝑳𝒐𝒔 𝑪𝒉𝒐𝒏𝒆 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓𝒔#Guayas| El Ejército Ecuatoriano, por información de inteligencia militar, realizó una operación militar en el cantón Daule, sector Patria Nueva, donde se aprehendió a alias… pic.twitter.com/S5gwOGXrjf — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 9, 2026

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