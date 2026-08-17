Fiscalía se pronuncia sobre asesinato de funcionario en Salinas, Santa Elena

La Fiscalía General del Estado se pronunció sobre el asesinato de José Luis M. P., funcionario de la Fiscalía Provincial de Santa Elena, en un ataque armado registrado este lunes 17 de agosto de 2026, en Salinas.

El pronunciamiento de la Fiscalía sobre el asesinato del funcionario en Salinas, Santa Elena

José Luis M. P., funcionario de la Fiscalía Provincial de Santa Elena, murió tras un ataque registrado el lunes 17 de agosto de 2026. La Fiscalía informó que coordinará las investigaciones con la Policía Nacional para identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este lunes 17 de agosto de 2026 la muerte de José Luis M. P., servidor de la Fiscalía Provincial de Santa Elena, quien falleció como consecuencia de un ataque.

A través de un comunicado, la institución expresó su rechazo al hecho y señaló que, en coordinación con la Policía Nacional y sus unidades especializadas, desplegará las acciones investigativas y legales necesarias para identificar a los responsables.

Fiscalía anuncia investigación

La Fiscalía indicó que busca esclarecer el crimen y evitar que quede en la impunidad. Para ello, coordinará las diligencias correspondientes con las unidades especializadas de la Policía.

La institución también expresó su solidaridad a los familiares y allegados de la víctima.

Asimismo, la FGE señaló que continuará adoptando, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, las medidas que correspondan para fortalecer la protección y seguridad de sus servidores.

El comunicado fue emitido por la Fiscalía General del Estado este 17 de agosto de 2026.

Detalles del asesinato

Según información recabada por la Policía, la víctima se encontraba dentro de un vehículo cuando fue interceptada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, alrededor de las 08:05. Los atacantes le dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar.

El teniente coronel Juan Carlos Suárez, jefe del distrito Salinas, indicó a los medios locales que en el lugar se hallaron al menos cinco indicios balísticos. El vidrio de la puerta del conductor presentó varios orificios producto de los impactos de bala. Sin embargo, la ciudadanía indica que se habrían escuchado varias detonaciones.

Suárez también indicó que habría sido abordado por dos sujetos armados desde una moto.

Te recomendamos