Tres detenidos en Montañita por el asesinato de funcionario de la Fiscalía de Salinas

La Fiscalía General del Estado informó sobre la captura de tres personas, señaladas como presuntas responsables del asesinato de José Luis M. P., funcionario de la Fiscalía Provincial de Santa Elena. Las autoridades localizaron a los sospechosos en Montañita durante un operativo ejecutado la noche del 17 de agosto de 2026.

La Fiscalía y la Policía Nacional participaron en el operativo que permitió la aprehensión de las tres personas. El Ministerio Público confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales y señaló que la investigación continúa en desarrollo. Hasta el momento, no proporcionó más detalles sobre los sospechosos ni sobre el operativo.

Los tres sospechosos fueron localizados en Montañita

La captura ocurrió después del asesinato de José Luis M. P., quien se desempeñaba como secretario de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas. El funcionario murió tras un ataque armado registrado el lunes 17 de agosto de 2026 en esta ciudad de la provincia de Santa Elena.

Según la información disponible, la víctima se encontraba dentro de un vehículo cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. El ataque ocurrió alrededor de las 08:05.

Los atacantes dispararon en varias ocasiones contra el funcionario y luego huyeron del lugar. La Policía recabó información sobre el hecho como parte de las primeras diligencias.

El teniente coronel Juan Carlos Suárez, jefe del distrito Salinas, indicó a medios locales que los agentes encontraron al menos cinco indicios balísticos en el sitio. Además, el vidrio de la puerta del conductor tenía varios orificios causados por los impactos de bala.

Suárez también señaló que dos sujetos armados, que se movilizaban en una motocicleta, habrían abordado a la víctima. Por su parte, ciudadanos indicaron que escucharon varias detonaciones durante el ataque.

Fiscalía anunció acciones para esclarecer el crimen

La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de José Luis M. P. el mismo 17 de agosto. La institución rechazó el asesinato y anunció que coordinaría las investigaciones con la Policía Nacional y sus unidades especializadas para identificar a los responsables.

El Ministerio Público señaló que desplegaría las acciones investigativas y legales necesarias para esclarecer el crimen y evitar que quede en la impunidad. También informó que coordinaría las diligencias correspondientes con las unidades especializadas de la Policía.

Tras conocerse el asesinato, la Fiscalía expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima. Además, señaló que continuará adoptando las medidas que correspondan, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, para fortalecer la protección y seguridad de sus servidores.

Ahora, la captura de tres personas en Montañita representa un nuevo avance dentro de la investigación. La Fiscalía los considera presuntos responsables del asesinato de José Luis M. P., aunque precisó que las diligencias por este caso continúan en desarrollo.

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