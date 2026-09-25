Prisión preventiva para 36 procesados por presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Justicia dictó prisión preventiva para las 36 personas procesadas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, tras el operativo contra una estructura que tendría vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México. La Fiscalía General del Estado confirmó la decisión judicial este viernes 25 de septiembre de 2026.

El juez que atendió la diligencia acogió los elementos de convicción que presentó la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para todos los procesados. Los sospechosos enfrentan una investigación por su presunta participación en una organización que utilizaba Ecuador para almacenar grandes cantidades de droga y enviarlas a mercados internacionales.

Los 36 procesados enfrentan una investigación por delincuencia organizada

La decisión judicial llega después de los allanamientos que la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron el jueves 24 de septiembre, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos y con la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA).

El operativo se desarrolló en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Los agentes también intervinieron urbanizaciones privadas de Isla Mocolí y Samborondón, en Guayas, donde localizaron a varios de los sospechosos.

Los reportes iniciales señalaron 39 aprehendidos. Sin embargo, la Fiscalía informó posteriormente sobre 36 detenidos y anunció que formularía cargos por presunta delincuencia organizada. Tras la diligencia judicial, confirmó la prisión preventiva para las 36 personas procesadas.

Entre los aprehendidos figuran el presunto cabecilla de la organización y el financista que administraba sus recursos económicos.

Durante los allanamientos, los investigadores encontraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas, armas de fuego y alimentadores. También incautaron vehículos de alta gama.

La Fiscalía inició las investigaciones a comienzos de 2026. Durante cerca de ocho meses, los agentes identificaron a los presuntos integrantes de una estructura dedicada al envío de droga mediante la contaminación de contenedores.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: con base en los elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc, el Juez que atendió la diligencia dictó prisión preventiva para las 36 personas procesadas por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #TráficoDeDrogas. pic.twitter.com/CB7ZsGt98m — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 25, 2026

La red investigada habría enviado droga desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó en una entrevista con RTS que la organización mantenía vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y no tenía relación con bandas delictivas locales.

Según el ministro, el presunto cabecilla mantenía contacto directo con el cartel mexicano y dirigía las operaciones de narcotráfico. El financista, en cambio, administraba el dinero y se encargaba de los pagos que requería la estructura.

La organización recibía grandes cantidades de droga procedentes de Colombia. Sus integrantes almacenaban las sustancias ilícitas en Ecuador y posteriormente preparaban su traslado hacia el exterior.

La estructura desarrollaba actividades de acopio, intermediación, transporte, distribución y comercialización de droga. Para los envíos internacionales utilizaba contenedores contaminados y pretendía aprovechar las rutas marítimas desde los puertos de Guayaquil y Machala.

Entre los destinos de los cargamentos figuraban países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Reimberg también señaló que Estados Unidos podría tener interés en solicitar la extradición de los detenidos, debido a los envíos de droga que la organización realizaba directamente hacia ese país.

Las investigaciones permitieron decomisar varios cargamentos de droga durante 2026. Según el ministro, estas incautaciones ocasionaron un perjuicio económico de 322 millones de dólares a la estructura criminal. A ese monto todavía falta sumar el valor de los bienes vinculados con la organización.

OPERACIÓN CONJUNTA ENTRE POLICÍA NACIONAL Y TROPAS NORTEAMERICANAS



CABECILLAS, FINANCISTAS Y UNA ESTRUCTURA COMPLETA DE NARCOTRÁFICO QUE TENÍA VÍNCULOS DIRECTOS CON EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CAYERON ESTA MADRUGADA EN TRES PROVINCIAS.



La operación fue ejecutada esta… pic.twitter.com/gTTKuJBHOe — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

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