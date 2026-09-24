Este fue el aporte de los 50 militares de Estados Unidos en los allanamientos en Ecuador

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La intervención de 50 militares del Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.) en los allanamientos de la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026, en una operación liderada por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Ecuador contra una red criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJN), es parte de un proceso de cooperación en seguridad que el gobierno de Daniel Noboa ha trabajado desde el inicio de este mandato con la administración de Donald Trump.

¿Cuál fue el aporte de los militares de Estados Unidos en los allanamientos en Ecuador?

El Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.) aportó con recurso humano y tecnológico a la intervención de las Fuerzas Armadas de Ecuador durante los allanamientos de la madrugada de este jueves que desmanteló una estructura criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esta es la segunda intevención de conocimiento público en la que participa el Comando Sur, un día antes el miércoles 23 de septiembre, el Gobierno de Daniel Noboa informó sobre el abatimiento de alias ‘Charlie’, uno de los objetivos militares de alto valor, vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación, con Los Choneros en Ecuador y con el Frente Oliver Sinisterra en Colombia.

Tecnología y recurso humanos de Estados Unidos

Los allanamientos, que dejaron cerca de 40 personas detenida en Guayas, Los Ríos y El Oro, contaron con el despliegue de más de 320 policías de Ecuador, 50 militares del Comando Sur de Estados Unidos y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el ministro del Interior, John Reimberg detallaron la tecnología e información que usaron los militares de EE.UU. en este operativo.

Drones con cámaras infrarrogas, sistemas de comunicación para coordinación y dispositivos de detección o neutralización de posibles amenazas también fueron los aportes de EE.UU..

Además, existió seguimiento satelital de los objetivos y se incluyeron visores para facilitar la visión en la oscuridad

Los militares estadounidenses trabajaron en conjunto con los dos frentes del bloque de seguridad: militares y policías ecuatorianos.

¿Qué función cumplen las tropas estadounidenses en Ecuador?

Loffredo indicó que los militares de EE.UU. usan tecnología para vigilancia, exploración y detección, tanto en el operativo de este jueves como en otros anteriores, como en San Lorenzo, Esmperaldas.

Esto se da en el marco de cerca de 10 interceptaciones de embarcaciones ecuatorianos, supuestamente vinvuladas la narcotrático, a través de GDO Los Choneros, en el Pacífico Oriental, por parte del Comando Sur de Estados Unidos.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el uso de armas y la inmunidad?

Reimberg explicó que los militares de EE.UU. pueden utilizar armas de fuego si son atacados y la protección de inmuidad que tiene está sustentada en los instrumentos y acuerdos internaciones suscritos entre los dos países sobre seguridad.

Entre estos, está el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Ecuador y Estados Unidos, firmado el 6 de octubre de 2023 y ratificado el 15 de febrero de 2024.

Además, el Decreto Ejecutivo 424, del 18 de junio de 2026, que establece mecanismos de cooperación en el conflicto armado interno con la intervención del Bloque de Seguridad de Ecuador y los estados cooperantes.

Además, concede indultos y rebajas de penas para personal militar, policial y civil que participe en acciones relacionadas con el conflicto armado interno.

Los allanamientos y los vínculos al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Una estructura de narcotráfico vinculada directamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba Ecuador como punto de almacenamiento y salida de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales. La organización recibía sustancias ilícitas provenientes de Colombia, las ocultaba en territorio ecuatoriano y preparaba su envío en contenedores contaminados. Sus operaciones incluían el acopio, la intermediación, el transporte, la distribución y la comercialización de droga.

La Policía Nacional identificó a los responsables de esta red tras cerca de ocho meses de investigación. Durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026, un operativo conjunto con tropas estadounidenses y la Administración de Control de Drogas (DEA) permitió detener a 39 personas. Entre los aprehendidos figuran el principal cabecilla de la organización, quien mantenía contacto directo con el cartel mexicano, y el financista encargado de administrar los recursos económicos de la estructura.

El cabecilla y el financista dirigían las operaciones de la red vinculada al CJNG

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó en una entrevista con RTS cómo funcionaba la organización y cuáles eran las responsabilidades de sus principales integrantes.

El cabecilla mantenía comunicación directa con el Cartel Jalisco Nueva Generación, en México, y dirigía las operaciones de narcotráfico. Por su parte, el financista administraba los recursos económicos y se encargaba de todos los pagos que requería la estructura para desarrollar sus actividades.

Los agentes localizaron a estos sospechosos durante allanamientos en urbanizaciones privadas de Isla Mocolí y Samborondón, en la provincia de Guayas.

Según Reimberg, la organización mantenía vínculos directos con el cartel mexicano y no tenía relación con bandas delictivas locales.

La red recibía grandes cantidades de droga desde Colombia y las almacenaba en Ecuador hasta organizar su traslado hacia el exterior. Sus integrantes utilizaban contenedores contaminados para despachar los cargamentos, principalmente hacia Estados Unidos.

La estructura también pretendía enviar droga por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala. Entre sus destinos figuraban países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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