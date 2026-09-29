Personas indocumentadas y una menor fueron halladas en un bar tras operativo en Quito

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Tras un control a establecimientos nocturnos y verificación de permisos comerciales en el Distrito Metropolitano se plantearon sanciones y cierres preventivos el pasado viernes 25 de septiembre de 2026. A través de una intervención interinstitucional focalizada en el norte y centro de la capital, los equipos de seguridad desplegaron un amplio operativo en Quito que culminó con la clausura de un centro de diversión donde permanecían 19 personas indocumentadas y una menor de edad sin autorización de permanencia.

Clausura de bar nocturno durante operativo en Quito

El procedimiento administrativo tuvo lugar en un establecimiento que operaba bajo la modalidad de bar-discoteca y karaoke dentro de la Administración Zonal Eugenio Espejo. Al momento de la inspección técnica, los delegados comprobaron que el local carecía de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), requisito obligatorio para funcionar en la urbe.

Ante el hallazgo de la menor y los ciudadanos extranjeros sin identificación, la Intendencia de Pichincha procedió a la inmediata colocación de sellos de clausura, respaldada por la presencia de delegados de Migración y del Ministerio del Interior.

Hallazgo de licor sin registro sanitario y contrabando

Durante el registro a las instalaciones del establecimiento intervenido, las autoridades detectaron cerca de 70 litros de licor artesanal que no contaban con el respectivo registro sanitario, producto que fue confiscado y desechado en el sitio para prevenir riesgos en la salud de los consumidores.

En la misma diligencia se procedió a la destrucción de 42 cajetillas de cigarrillos que ingresaron por contrabando y se decomisaron 25 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, lo que derivó en la intervención de la Policía Nacional para los trámites judiciales correspondientes.

Inspecciones a trece locales de diversión y hospedaje

El denominado Operativo Interinstitucional de Espacio Público, Licenciamiento y Tránsito abarcó un circuito de 13 negocios situados en los sectores universitario y Granda Centeno, así como en el Centro Histórico correspondiente a la Administración Zonal Manuela Sáenz. La comitiva fiscalizó dos bares-karaoke, un club nocturno, dos casas de citas clandestinas, tres hostales, tres licorerías, una tienda de abarrotes y una sala de eventos.

Como resultado de estas revisiones, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó cuatro clausuras adicionales: un bar-karaoke, dos casas de tolerancia que operaban sin LUAE y una fiesta clandestina que vulneraba las disposiciones técnicas del Cuerpo de Bomberos.

Controles de tránsito y revisión de armas en vías

El componente vial y de seguridad pública movilizó a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entidad que emitió 42 citaciones y dispuso la retención de 13 vehículos por diversas contravenciones. En conjunto con personal militar, los uniformados revisaron antecedentes de 90 automóviles y 55 motocicletas.

De forma simultánea, efectivos de las Fuerzas Armadas practicaron alrededor de 300 registros corporales enfocados en el control de armas, municiones y explosivos, mientras que la Policía Nacional efectuó 115 revisiones físicas, 110 consultas en el sistema informático SIIPNE y aprehendió a dos personas por tenencia de estupefacientes en este operativo en Quito.

Atención a menores de edad y retiro de libadores

En el marco de la protección de derechos, cuatro menores de edad que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad durante los recorridos fueron puestos a buen recaudo y entregados directamente a sus núcleos familiares.

En el ámbito turístico y preventivo, Quito Turismo levantó dos informes sancionatorios y un acta de advertencia en hostales, los bomberos generaron dos reportes técnicos de incumplimiento y los agentes metropolitanos abrieron dos expedientes contra personas que consumían bebidas alcohólicas en las aceras, fortaleciendo el impacto integral del operativo en Quito.

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