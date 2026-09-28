Dos casas de citas clandestinas en Quito fueron clausuradas durante un operativo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Dos casas de citas clandestinas dejaron de funcionar tras un operativo de control realizado la noche del viernes 25 de septiembre en Quito. El Municipio de Quito encabezó la intervención en sectores de las administraciones zonales Eugenio Espejo, en el norte, y Manuela Sáenz, en el Centro Histórico.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó el despliegue con los equipos metropolitanos y el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las autoridades identificaron previamente los establecimientos y, luego de esas acciones, ingresaron a los inmuebles para verificar las actividades que allí se desarrollaban.

Los inmuebles no tenían licencia para funcionar

Durante la intervención, las autoridades encontraron habitaciones acondicionadas para la prestación de servicios íntimos y otros elementos relacionados con esta actividad. Los dos establecimientos no contaban con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). Por esa razón, el Municipio procedió con la clausura.

El procedimiento también permitió conocer que los responsables utilizaban un grupo de WhatsApp para contactar a potenciales clientes. Ese canal servía para promocionar y coordinar los servicios.

En los inmuebles, las instituciones también identificaron a personas que ejercían trabajo sexual. Los equipos correspondientes realizaron las verificaciones respectivas durante el operativo.

La intervención no se concentró únicamente en las dos casas de citas. El despliegue incluyó a los sectores Universitario, Granda Centeno, La Mariscal y Centro Histórico. En esos puntos, las autoridades controlaron 13 establecimientos de distintas actividades económicas.

El operativo incluyó dos bares karaoke, un ‘night club’, dos casas de citas clandestinas, tres hostales, tres licorerías, una tienda y una sala de eventos.

Controles dejaron personas aprehendidas y productos decomisados

El despliegue interinstitucional también incluyó controles de tránsito, vehículos y motocicletas. La Policía Nacional realizó 110 verificaciones en el Sistema Informático Integrado SIIPNE y ejecutó 115 registros corporales. Las Fuerzas Armadas, por su parte, realizaron aproximadamente 300 registros corporales.

Los equipos también controlaron 90 vehículos y 55 motocicletas. Como resultado de las acciones de tránsito, las autoridades emitieron 42 citaciones y retuvieron 13 vehículos.

Durante el operativo, dos personas quedaron aprehendidas por presunta posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Además, las autoridades decomisaron 25 gramos de estas sustancias.

El control también permitió retirar y destruir 70 litros de licor sin registro. A esto se sumó la destrucción de 42 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

El Municipio de Quito señaló que mantiene operativos permanentes para detectar actividades económicas clandestinas y verificar que los establecimientos cumplan con los permisos correspondientes y las condiciones de seguridad. Estas acciones también buscan controlar el espacio público y apoyar las labores de seguridad ciudadana en sectores priorizados de la capital.

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