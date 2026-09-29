Restaurante en San Roque ocultaba presunta venta de sustancias en el centro de Quito

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una operación militar ejecutada por el Ejército ecuatoriano permitió localizar en el sector de San Roque, en el centro de Quito, un restaurante donde presuntamente se comercializaban sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Las Fuerzas Armadas informaron este 29 de septiembre de 2026 sobre la intervención, luego de que los uniformados revisaron el local que usaba la venta de comidas como fachada.

Operación en San Roque

Según el reporte de la Fuerza Pública, la intervención se desarrolló en horas de la mañana de este martes en un establecimiento pequeño ubicado en el sector de San Roque, sitio conocido por su gran centro de abastos. En el lugar, los militares identificaron actividades inusuales y al revisar el local hallaron 128 bolsas con un material blanquecino.

Los uniformados decomisaron los paquetes y señalaron que se trataría de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Dos mujeres detenidas

En el operativo, dos mujeres fueron detenidas para investigaciones. Según las FF. AA. las ahora procesadas por supuesta posesión de las sustancias sospechosas son Alexandra L. C. y María C. M.

Tras la detención, los militares coordinaron con la policía para el traslado de las ahora aprehendidas, con el fin de que enfrenten el trámite legal respectivo.

𝑫𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒆𝒏 𝑺𝒂𝒏 𝑹𝒐𝒒𝒖𝒆#Quito| El Ejército Ecuatoriano, como parte de FF. AA., ejecutaron una operación militar en el sector de San Roque, localizando un restaurante donde presuntamente se… pic.twitter.com/7NwwrR1dCg — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 29, 2026

El hallazgo en San Roque se dio horas después de que la Policía Nacional anunciara la captura de Alexandra S., alias ‘Mi Ney’. De acuerdo con las autoridades, la sospechosa sería la presunta operadora del grupo criminal Los Lobos y su rol era administrar un inmueble, en donde se acopiaba explosivos y sustancias sujetas a fiscalización.

COIP sanciona el tráfico ilícito de sustancias

En Ecuador, las personas procesadas por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización deberán enfrentar un proceso penal que podría derivar en una sentencia de cárcel.

El artículo 122 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone que “la persona que directa o indirectamente, trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas” será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a 13 años, según la escala.

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