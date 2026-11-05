Paso a paso cómo avanza el proceso contra Jacobo Bucaram en EE.UU.

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La apertura de una causa penal en la justicia federal de Norteamérica marcó el inicio de una serie de actuaciones judiciales y diplomáticas de alcance internacional en noviembre de 2026. A partir de las órdenes emitidas por cortes del Distrito Sur de Nueva York y las alertas rojas de Interpol, el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU se reconstruye de manera cronológica mediante una serie de eventos que detallan la presunta conspiración, los arrestos coordinados y las fases pendientes de extradición pasiva.
La secuencia de hechos documenta operaciones ilícitas previas y reuniones en territorio nacional.
La Policía Nacional ejecutó capturas simultáneas la tarde del 4 de noviembre.
Las autoridades norteamericanas revelaron los cargos penales el 5 de noviembre.
Los sectores aludidos emitieron pronunciamientos públicos la tarde del 5 de noviembre.
El trámite jurídico contempla fases definidas previas a la entrega formal.
❓ ¿Qué hitos cronológicos marcaron las fases iniciales y el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU?
La incautación de 1.444 kilos de droga en 2023, reuniones en 2026 para negociar dos toneladas y las capturas de los Estrada en Panamá el 2 de noviembre.
Dentro de las fases iniciales y el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU, los registros policiales e informes de la DEA documentaron antecedentes clave de la red delictiva. Las investigaciones sostienen que emisarios de los procesados coordinaron la exportación de cargamentos a través de rutas comerciales marítimas. El operativo transnacional se activó formalmente a inicios de noviembre de 2026 con las primeras detenciones en suelo panameño.
❓ ¿Cómo se ejecutó el operativo en Guayaquil y detención de tres procesados?
La Policía Nacional y el GEMA capturaron a Jacobo Bucaram a las 15:30 del 4 de noviembre de 2026, junto a Geovanny Fernández y William Briones.
Al concretarse el operativo en Guayaquil y detención de tres procesados, el Ministerio del Interior confirmó la vigencia de notificaciones rojas solicitadas por tribunales de Estados Unidos. Las aprehensiones se llevaron a cabo de forma simultánea en la ciudad portuaria en coordinación con organismos de seguridad internacionales. Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades para dar inicio a los trámites correspondientes de entrega formal.
❓ ¿Qué resoluciones comprende la acusación formal en la Corte de Nueva York y penas previstas?
Cargos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con ametralladoras, con penas mínimas de 10 a 30 años y cadena perpetua.
Con la acusación formal en la Corte de Nueva York y penas previstas, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York formalizó el pliego acusatorio contra los cinco ecuatorianos el 5 de noviembre de 2026. Las autoridades señalaron que la organización facilitó el tránsito de sustancias ilícitas a gran escala hacia mercados norteamericanos y europeos. Las sanciones definitivas serán individualizadas por un juez federal bajo la presunción de inocencia de los imputados.
❓ ¿Cuáles fueron las reacciones políticas y postura de los procesados ante la imputación?
Abdalá Bucaram denunció persecución política alegando inocencia, mientras que organizaciones partidistas negaron vínculos entre los Estrada y Bucaram.
En el marco de las reacciones políticas y postura de los procesados, los pronunciamientos públicos se difundieron tras la oficialización de los cargos internacionales. El expresidente Bucaram aseguró en redes sociales que su hijo obtendrá la libertad ante la justicia norteamericana. Por su parte, la Revolución Ciudadana y el movimiento Sí Podemos rechazaron la vinculación con el caso y denunciaron fines electorales sobre los comicios seccionales en Manta.
❓ ¿Qué fases jurídicas componen las etapas procesales para la extradición ante la Corte Nacional?
Recepción formal por Cancillería, audiencia y sentencia en la Corte Nacional de Justicia, y suscripción final de la entrega por el Ejecutivo.
En la sustanciación de las etapas procesales para la extradición ante la Corte Nacional, el trámite pasivo garantiza el derecho a la defensa de los requeridos mediante audiencias orales. El presidente de la Corte, Marco Rodríguez, dirigirá la causa donde se evaluará la procedencia del pedido formulado por Estados Unidos. Si la sentencia judicial favorable causa ejecutoria, corresponderá al presidente de la República firmar el decreto definitivo de entrega.