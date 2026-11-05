Paso a paso cómo avanza el proceso contra Jacobo Bucaram en EE.UU.

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La apertura de una causa penal en la justicia federal de Norteamérica marcó el inicio de una serie de actuaciones judiciales y diplomáticas de alcance internacional en noviembre de 2026. A partir de las órdenes emitidas por cortes del Distrito Sur de Nueva York y las alertas rojas de Interpol, el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU se reconstruye de manera cronológica mediante una serie de eventos que detallan la presunta conspiración, los arrestos coordinados y las fases pendientes de extradición pasiva.

Fases iniciales y el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU

La secuencia de hechos documenta operaciones ilícitas previas y reuniones en territorio nacional.

27 de mayo de 2023 | Incautación de alcaloide en Guayaquil: La Policía Nacional del Ecuador decomisó 1 444 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor perteneciente a una compañía exportadora de mariscos en el Puerto de Guayaquil, hecho que sirvió como indicio dentro de las indagaciones federales sobre rutas marítimas contaminadas .

La Policía Nacional del Ecuador decomisó ocultos en un contenedor perteneciente a una compañía exportadora de mariscos en el Puerto de Guayaquil, hecho que dentro de las indagaciones federales sobre . Entre marzo y agosto de 2026 | Negociación para el envío de dos toneladas: Los emisarios Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López fueron enviados por los políticos manabitas Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda a reunirse con Jacobo Abdalá Bucaram Pulley con el fin de pactar la exportación de dos toneladas de droga desde Ecuador hacia México, para su posterior envío a Estados Unidos.

Los emisarios Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López fueron enviados por los políticos manabitas Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda a reunirse con Jacobo Abdalá Bucaram Pulley con el fin de de droga desde Ecuador hacia México, para su posterior envío a Estados Unidos. 4 de noviembre de 2026 | Capturas de los Estrada en Panamá: Autoridades policiales panameñas detuvieron en tránsito al exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla y a su hijo, el exasambleísta Jaime Estrada Medranda, en cumplimiento de requerimientos internacionales emitidos por la justicia estadounidense para el proceso contra Jacobo Bucaram en EE.UU.

Operativo en Guayaquil y detención de tres procesados

La Policía Nacional ejecutó capturas simultáneas la tarde del 4 de noviembre.

4 de noviembre de 2026 (15:30) | Detención de Jacobo Bucaram Pulley: Unidades de la Policía Nacional y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) aprehendieron a Jacobo Bucaram en Guayaquil tras activarse una notificación roja de Interpol .

Unidades de la Policía Nacional y del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) aprehendieron a en Guayaquil tras activarse una . 4 de noviembre de 2026 (16:12) | Confirmación ministerial de la captura: El ministro del Interior, John Reimberg, publicó en la red social X la fotografía del procesado bajo custodia policial, informando que es requerido por cortes estadounidenses .

El ministro del Interior, John Reimberg, publicó en la red social X la fotografía del procesado bajo custodia policial, informando que es . 4 de noviembre de 2026 (18:00) | Ampliación de la nómina de capturados: El Ministerio del Interior confirmó las aprehensiones en Guayaquil de Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López, ratificando que los cinco ciudadanos tienen órdenes de detención internacional en el marco de la cooperación regional con la DEA.

Acusación formal en la Corte de Nueva York y penas previstas

Las autoridades norteamericanas revelaron los cargos penales el 5 de noviembre.

5 de noviembre de 2026 (Mañana) | Publicación de la acusación federal: El fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, formalizaron la acusación por conspiración para importar cocaína durante más de una década, posesión de ametralladoras y conspiración armamentística .

El fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, formalizaron la acusación por durante más de una década, . 5 de noviembre de 2026 (Mediodía) | Detalle de las sanciones penales: Las autoridades norteamericanas precisaron que los tres cargos contemplan penas mínimas de 10 y 30 años de prisión y máximas de cadena perpetua para quienes resulten culpables en el marco del proceso contra Jacobo Bucaram en EE.UU .

Las autoridades norteamericanas precisaron que los tres cargos contemplan penas mínimas de de prisión y para quienes resulten culpables en el marco del . 5 de noviembre de 2026 (Tarde) | Ratificación del motivo de aprehensión: El ministro John Reimberg declaró públicamente que el caso obedece a investigaciones por narcotráfico conducidas por agencias estadounidenses y que Ecuador facilitó las aprehensiones.

Reacciones políticas y postura de los procesados

Los sectores aludidos emitieron pronunciamientos públicos la tarde del 5 de noviembre.

El 4 y el 5 de noviembre de 2026 (16:00) | Rechazo del expresidente Abdalá Bucaram: A través de redes sociales, el exmandatario afirmó que su hijo desconocía las causales de la orden internacional , catalogó de “infames” las imputaciones y aseveró que saldrá en libertad ante los tribunales norteamericanos.

A través de redes sociales, el exmandatario afirmó que su hijo , catalogó de las imputaciones y aseveró que saldrá en libertad ante los tribunales norteamericanos. 5 de noviembre de 2026 (17:30) | Desvinculación de la Revolución Ciudadana y Sí Podemos: La dirigencia política emitió comunicados negando cualquier vínculo entre los Estrada y Bucaram Pulley, denunciando que las aprehensiones buscan afectar la candidatura de Jaime Estrada Bonilla para las elecciones seccionales de Manta convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

Etapas procesales para la extradición ante la Corte Nacional

El trámite jurídico contempla fases definidas previas a la entrega formal.

Fase 1 | Recepción del pedido formal: Estados Unidos debe remitir la solicitud de extradición pasiva a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea trasladada a la Corte Nacional de Justicia.

Estados Unidos debe remitir la solicitud de extradición pasiva a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea trasladada a la Corte Nacional de Justicia. Fase 2 | Sustanciación judicial en la CNJ: La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, a cargo del magistrado Marco Rodríguez, convocará a una audiencia inicial para verificar si los requeridos aceptan la extradición voluntaria o plantean oposición en audiencia oral.

La Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, a cargo del magistrado Marco Rodríguez, convocará a una audiencia inicial para verificar si los requeridos en audiencia oral. Fase 3 | Sentencia y resolución presidencial: Emitida la sentencia judicial con posibilidad de apelación, el expediente será enviado a la Presidencia de la República para autorizar el traslado definitivo a Estados Unidos.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué hitos cronológicos marcaron las fases iniciales y el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU?

La incautación de 1.444 kilos de droga en 2023, reuniones en 2026 para negociar dos toneladas y las capturas de los Estrada en Panamá el 2 de noviembre.

Dentro de las fases iniciales y el proceso contra Jacobo Bucaram en EE UU, los registros policiales e informes de la DEA documentaron antecedentes clave de la red delictiva. Las investigaciones sostienen que emisarios de los procesados coordinaron la exportación de cargamentos a través de rutas comerciales marítimas. El operativo transnacional se activó formalmente a inicios de noviembre de 2026 con las primeras detenciones en suelo panameño.

❓ ¿Cómo se ejecutó el operativo en Guayaquil y detención de tres procesados?

La Policía Nacional y el GEMA capturaron a Jacobo Bucaram a las 15:30 del 4 de noviembre de 2026, junto a Geovanny Fernández y William Briones.

Al concretarse el operativo en Guayaquil y detención de tres procesados, el Ministerio del Interior confirmó la vigencia de notificaciones rojas solicitadas por tribunales de Estados Unidos. Las aprehensiones se llevaron a cabo de forma simultánea en la ciudad portuaria en coordinación con organismos de seguridad internacionales. Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades para dar inicio a los trámites correspondientes de entrega formal.

❓ ¿Qué resoluciones comprende la acusación formal en la Corte de Nueva York y penas previstas?

Cargos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con ametralladoras, con penas mínimas de 10 a 30 años y cadena perpetua.

Con la acusación formal en la Corte de Nueva York y penas previstas, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York formalizó el pliego acusatorio contra los cinco ecuatorianos el 5 de noviembre de 2026. Las autoridades señalaron que la organización facilitó el tránsito de sustancias ilícitas a gran escala hacia mercados norteamericanos y europeos. Las sanciones definitivas serán individualizadas por un juez federal bajo la presunción de inocencia de los imputados.

❓ ¿Cuáles fueron las reacciones políticas y postura de los procesados ante la imputación?

Abdalá Bucaram denunció persecución política alegando inocencia, mientras que organizaciones partidistas negaron vínculos entre los Estrada y Bucaram.

En el marco de las reacciones políticas y postura de los procesados, los pronunciamientos públicos se difundieron tras la oficialización de los cargos internacionales. El expresidente Bucaram aseguró en redes sociales que su hijo obtendrá la libertad ante la justicia norteamericana. Por su parte, la Revolución Ciudadana y el movimiento Sí Podemos rechazaron la vinculación con el caso y denunciaron fines electorales sobre los comicios seccionales en Manta.

❓ ¿Qué fases jurídicas componen las etapas procesales para la extradición ante la Corte Nacional?

Recepción formal por Cancillería, audiencia y sentencia en la Corte Nacional de Justicia, y suscripción final de la entrega por el Ejecutivo.

En la sustanciación de las etapas procesales para la extradición ante la Corte Nacional, el trámite pasivo garantiza el derecho a la defensa de los requeridos mediante audiencias orales. El presidente de la Corte, Marco Rodríguez, dirigirá la causa donde se evaluará la procedencia del pedido formulado por Estados Unidos. Si la sentencia judicial favorable causa ejecutoria, corresponderá al presidente de la República firmar el decreto definitivo de entrega.

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