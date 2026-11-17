Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un operativo internacional contra una presunta red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Europa terminó con la detención de unas 50 personas. La Policía Nacional de España informó este martes 17 de noviembre de 2026 que sus agentes participaron en la investigación y en las acciones policiales que permitieron desarticular la estructura criminal.

La operación se desarrolló la semana pasada mediante un Action Day, una jornada de intervenciones coordinadas por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Las acciones se ejecutaron simultáneamente en Suiza, Alemania, República Checa y España. Uno de los máximos responsables de la organización cayó en Gran Canaria, donde los agentes lo localizaron y arrestaron en una vivienda.

Una red empresarial simulaba exportaciones de fruta

Las investigaciones permitieron identificar el mecanismo que utilizaba la presunta organización para trasladar grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hasta Europa. La estructura recurría a un complejo entramado empresarial que creó expresamente para aparentar legalidad y facilitar sus actividades de narcotráfico.

Según la Policía Nacional de España, las empresas simulaban transacciones comerciales legítimas. Los integrantes de la red presentaban los envíos como operaciones de transporte de fruta, pero utilizaban los contenedores para ocultar los cargamentos de cocaína.

Esta estructura logística permitió a la organización introducir varias toneladas de droga en Europa. Entre los principales decomisos que registra la investigación figura una incautación de 750 kilos de cocaína en Amberes, Bélgica, durante agosto de 2026.

La operación internacional permitió identificar y detener a uno de los máximos responsables de la red en Gran Canaria. Los agentes lo localizaron en una vivienda de esa isla española y ejecutaron su arresto durante la jornada de intervenciones coordinadas por Europol.

🚩Operación internacional contra una red dedicada al tráfico de #cocaína desde #Ecuador hasta #Europa 🇪🇺 🚔Detenidas 50 personas 👉 acción policial coordinada en #Suiza, #Alemania, #RepúblicaCheca y 🇪🇸 ➡️Uno de los responsables de la organización fue localizado y arrestado en #GranCanaria — Policía Nacional (@policia) November 17, 2026

Ecuador y España desarticularon otras redes que enviaban cocaína a Europa

Este operativo se suma a otras investigaciones que Ecuador y España desarrollaron durante 2026 contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

En agosto, las autoridades de ambos países ejecutaron la operación Mondragón contra una estructura que enviaba cocaína desde Guayaquil hacia Europa y recibía financiamiento de la mafia albanesa. Las investigaciones y los allanamientos comenzaron en 2024.

El procedimiento dejó 44 detenidos: 36 ecuatorianos, presuntamente vinculados con la organización, y ocho españoles. Según información de la Guardia Civil de España y la Policía ecuatoriana, la estructura operaba en los principales puertos de ambos países.

La organización contaminaba cargamentos de exportación que salían desde Guayaquil con destino a las terminales portuarias españolas de Málaga, Algeciras y Valencia.

Semanas después, las autoridades ecuatorianas y europeas desmantelaron otra red internacional que enviaba cocaína hacia Europa y mantenía vínculos con las mafias balcánicas y de los Países Bajos.

En ese procedimiento, los agentes detuvieron a uno de los principales financistas de alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos. La Fiscalía General del Estado informó que los allanamientos dejaron 21 detenidos por su presunta vinculación con el envío de más de 40 toneladas de cocaína a Europa.

Así, las investigaciones internacionales identificaron distintas estructuras que utilizaban los puertos y las exportaciones comerciales para movilizar grandes cargamentos de droga desde Ecuador hacia el mercado europeo.

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