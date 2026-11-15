Ecuador incauta 134 kilos de cocaína rumbo a Alemania

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

La Policía de Ecuador incautó 134 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores que tenían como destino final Alemania. El decomiso se realizó en el puerto de Posorja, ubicado en Guayaquil, durante un operativo de control, informó este sábado la institución.

Según detalló la Policía a EFE, los contenedores tenían previsto realizar un transbordo en Panamá antes de llegar al país europeo. Los agentes decidieron inspeccionarlos tras un perfilamiento técnico y con ayuda de perros entrenados.

Durante la revisión, las autoridades encontraron 136 paquetes de cocaína escondidos entre paneles de madera de balsa, de acuerdo con información del Ministerio del Interior.

Incautación de cocaína en el puerto de Posorja

El operativo se desarrolló en una de las principales terminales portuarias de Ecuador. Desde Posorja salen buques con productos de exportación hacia Norteamérica, Europa y otros destinos internacionales.

La Policía señaló que la droga decomisada tendría un valor aproximado de 6,2 millones de dólares en el mercado europeo. En Estados Unidos, su cotización alcanzaría los cuatro millones de dólares.

Ecuador, ruta del narcotráfico hacia Europa

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto importante para el tránsito de cocaína hacia Europa y Norteamérica. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores mundiales de esta droga, influye en esta situación.

Además, el país cuenta con varios puertos en sus costas y mantiene una economía dolarizada, factores mencionados en el contexto del tráfico internacional de estupefacientes.

Guayaquil, punto clave para las incautaciones de droga

Guayaquil ocupa un lugar estratégico en las rutas del narcotráfico. Según información recogida por EFE, en sus puertos se registra la incautación de más droga que en otras terminales ubicadas a lo largo de la costa ecuatoriana.

El decomiso de los 134 kilos se suma a los controles que realizan las autoridades en los puertos del país para detectar cargamentos ilícitos.

Con información de EFE

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