Capturan en Quito a un ecuatoriano requerido por EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Una investigación internacional sobre envíos de cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos llevó a la captura de Carlos Heraldo G. S. en Quito, el 6 de octubre de 2026. El ciudadano ecuatoriano era requerido por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, según la información difundida por la Policía Nacional.

La detención estuvo a cargo de la Unidad Nacional Interpol, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia. Contra el sospechoso existía una notificación roja emitida el 14 de mayo de 2023, a petición de la Oficina Central Nacional de Washington y las autoridades judiciales del Distrito Sur de California.

La investigación señala una ruta de cocaína hacia México y Estados Unidos

Las investigaciones internacionales atribuyen al detenido una presunta participación en una red de tráfico de drogas entre 2020 y 2022. En ese período habría coordinado el traslado de cerca de 1 100 kilogramos de cocaína, así como la gestión del dinero ilícito generado por esa actividad.

Uno de los primeros movimientos investigados corresponde a 2020. Según la información policial, Carlos Heraldo G. S. habría coordinado el traslado de aproximadamente 500 kilogramos de cocaína desde Colombia hacia Ecuador. De esa cantidad, unos 200 kilogramos habrían ingresado al país en una primera fase.

CAPTURAMOS A IMPLICADO EN ASOCIACIÓN ILÍCITA CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL En #Quito, mediante la cooperación policial internacional, fue detenido Carlos G., con fines de extradición pasiva, quien registra notificación roja de #Interpol emitida por la OCN de Estados Unidos, implicado en el delito de asociación ilícita para la importación de droga y blanqueo de instrumentos monetarios. Desde el 2020, este individuo habría coordinado la adquisición y traslado de 1100 kg de cocaína, desde Colombia hacia Ecuador, para posteriormente ser enviada a México y Estados Unidos. Así como la recepción y transporte de recursos económicos provenientes de su comercialización. Fue ingresado al Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de #UIO. #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 8, 2026

Otro episodio se ubica el 30 de noviembre de 2021, cuando presuntamente se reunió en Quito con otros integrantes de la red para organizar más envíos. Los planes se interrumpieron tras la captura de uno de los colaboradores por parte de la Policía ecuatoriana.

La investigación sostiene que el sospechoso continuó hasta diciembre de 2022 con el acopio de droga procedente de Colombia. Los cargamentos eran almacenados en Ecuador para su posterior envío a México.

Según esa versión, la cocaína estaba destinada a una organización vinculada al Cártel de Sinaloa, que se encargaba de distribuirla en Estados Unidos.

El detenido fue ingresado a un centro penitenciario de Quito

Después de la captura y del cumplimiento de los protocolos legales, Carlos Heraldo G. S. fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Quito, donde quedó ingresado bajo medidas de seguridad.

La Policía indicó que se completan los trámites formales para su extradición. El requerimiento de la justicia estadounidense está relacionado con las actividades de narcotráfico y lavado de dinero que se le atribuyen en la investigación internacional.

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