México detiene a ‘El Tanque’, líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Iván Cazarín Molina, alias ‘El Tanque’, identificado como líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Zapopan, Jalisco, este martes 6 de octubre de 2026. Las autoridades mexicanas lo ubican como responsable de operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Este cartel mantiene redes vinculadas con el narcotráfico en Ecuador.

‘El Tanque’ era líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que Cazarín Molina fue capturado en el municipio de Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

Según las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia de México, alias ‘El Tanque’ mantenía un papel de alto nivel dentro del CJNG y estaba relacionado con delitos como lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos y mercancías.

Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015, durante la denominada Operación Jalisco.

La aeronave fue atacada mientras participaba en un operativo federal contra estructuras criminales. El hecho dejó ocho militares y una agente federal muertos.

Estados Unidos lo ubicaba en el círculo cercano de ‘El Mencho’

Cazarín Molina había sido sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esa institución lo identificó como miembro de alto rango del CJNG y parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Además, Estados Unidos lo relacionó con una red dedicada al robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex y con el uso de estaciones de servicio para comercializar hidrocarburos robados.

Según esas investigaciones, esa actividad habría generado decenas de millones de dólares al año para la estructura.

Durante la captura, las fuerzas de seguridad decomisaron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo. Cazarín Molina quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.

El CJNG y sus nexos en Ecuador

La captura de un líder regional del CJNG ocurre menos de dos semanas después de un amplio operativo ejecutado en Ecuador contra una estructura presuntamente vinculada con ese cartel mexicano.

Como informó EL COMERCIO, la Policía de Ecuador, con apoyo de la DEA y tropas estadounidenses, ejecutó allanamientos contra una red relacionada con el CJNG. La intervención se realizó el 24 de septiembre de 2026 después de aproximadamente ocho meses de investigación y alcanzó varias localidades de Guayas, Los Ríos y El Oro.

EL COMERCIO detalló que 39 personas fueron detenidas durante los allanamientos, incluidos un presunto cabecilla y un supuesto financista localizados en Samborondón.

La investigación determinó que la estructura recibía cargamentos de droga procedentes de Colombia, los almacenaba en territorio ecuatoriano y preparaba su salida mediante contenedores hacia mercados internacionales.

Como explicó EL COMERCIO sobre el funcionamiento de esa red, el presunto cabecilla mantenía contacto directo con el CJNG en México, mientras un financista administraba los recursos necesarios para las operaciones de narcotráfico.

Un día después del operativo, se dictó prisión preventiva para 36 procesados por presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía los investiga por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas a gran escala.

Con información de EFE.

❓ ¿Quién es alias ‘El Tanque’?

Iván Cazarín Molina, alias ‘El Tanque’, es señalado como líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades mexicanas lo ubican con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

❓ ¿Dónde fue capturado alias ‘El Tanque’?

Fue detenido en Zapopan, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante el operativo se incautaron un arma, droga y un vehículo.

❓ ¿Qué delitos se le atribuyen a ‘El Tanque’?

Las autoridades lo relacionan con lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de hidrocarburos.

También aparece vinculado con el ataque de 2015 contra un helicóptero militar mexicano.

❓ ¿Qué relación tenía ‘El Tanque’ con ‘El Mencho’?

Estados Unidos lo identificó como miembro de alto rango y parte del círculo cercano de ‘El Mencho’.

La OFAC lo sancionó en septiembre de 2024.

❓ ¿Qué relación tiene el CJNG con Ecuador?

Autoridades ecuatorianas investigan una red presuntamente vinculada directamente con el CJNG.

Un operativo ejecutado el 24 de septiembre dejó decenas de detenidos y reveló una estructura dedicada a movilizar cocaína desde Colombia a través de Ecuador hacia mercados internacionales.