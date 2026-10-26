Policía decomisa 784 bloques de cocaína ocultos en conservas de atún

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Policía Nacional decomisó 784 bloques de cocaína que estaban ocultos en un contenedor con conservas de atún en Guayaquil. El cargamento tenía como destino final Francia. El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre el operativo este lunes 26 de octubre de 2026.

El procedimiento se desarrolló en Naportec, en la ciudad portuaria de Guayaquil, provincia del Guayas. Durante la inspección, los agentes detectaron varios bultos dentro del contenedor y encontraron la droga. Reimberg difundió fotografías de los bloques incautados, pero no precisó el peso total del alcaloide. Además, señaló que la operación continúa en desarrollo.

La Policía encontró 784 bloques de cocaína en un contenedor

El operativo permitió localizar la droga entre la carga de conservas de atún que transportaba el contenedor. Según la información difundida por el ministro del Interior, los agentes encontraron 784 bloques de cocaína en el interior de los bultos detectados durante la intervención.

Las fotografías que publicó Reimberg en sus redes sociales muestran los paquetes con forma de ladrillo. En la parte frontal de los bloques aparece la figura de un loro posado sobre una rama.

Hasta el momento del anuncio, el Ministro no había informado cuántos kilogramos de cocaína contenía el cargamento. Tampoco se difundieron otros detalles sobre el procedimiento, mientras la operación policial seguía en desarrollo.

El decomiso ocurrió en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador. La intervención se concentró en Naportec, donde las autoridades identificaron el contenedor que transportaba las conservas de atún con destino a Francia.

El hallazgo se suma a las operaciones que realizan las autoridades contra el tráfico de drogas. Sin embargo, la información difundida por el ministro se centró en la cantidad de bloques encontrados, el lugar del operativo y el destino final del cargamento.

Ecuador registra decomisos de droga de hasta 300 toneladas anuales

Ecuador figura entre los países que más drogas decomisan en el mundo. De acuerdo con los datos incluidos en el reporte, ocupa el tercer lugar, detrás de Colombia y Estados Unidos. En 2021, las autoridades ecuatorianas decomisaron 200 toneladas de drogas, mientras que en 2024 alcanzaron un récord histórico cercano a las 300 toneladas.

La ubicación geográfica del país constituye uno de los elementos del contexto del tráfico de cocaína. Ecuador comparte frontera con Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de esta droga. Además, cuenta con varios puertos en sus costas, entre ellos el de Guayaquil.

A estos factores se suma el uso del dólar como moneda de curso legal en la economía ecuatoriana. En los últimos años, el país se ha convertido en un punto importante para el tránsito de cocaína que tiene como destino, principalmente, Europa y Norteamérica.

En este contexto, el cargamento localizado en Naportec tenía como destino final Francia. La Policía encontró los 784 bloques ocultos entre las conservas de atún, aunque las autoridades todavía no detallaban el peso de la droga ni habían comunicado el cierre del operativo.

La información disponible hasta este lunes 26 de octubre se limita al decomiso anunciado por Reimberg y a las características del contenedor intervenido. La operación continuaba en desarrollo, según el reporte difundido por el ministro del Interior.

GUAYAQUIL 784 BLOQUES DE COCAÍNA INCAUTADOS EN CONSERVAS DE ATÚN. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en Naportec, en Guayaquil donde un contenedor que transportaba conservas de atún y cuyo destino final era Francia, fueron detectados bultos en cuyo interior se encontraron 784 bloques de cocaína. Operación en desarrollo. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 26, 2026

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