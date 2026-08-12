Decomiso de cocaína en Esmeraldas frena el envío de 1,6 toneladas

La Policía Nacional ejecutó una importante operación antidrogas en la Costa norte del país, logrando un masivo decomiso de cocaína en Esmeraldas.

La intervención se desarrolló este miércoles 12 de agosto de 2026 en el sector San Gregorio, perteneciente al cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, en el marco de la Estrategia Operacional 3D.

Tras meses de labores investigativas, los servidores policiales ubicaron una zona utilizada por estructuras criminales para actividades ligadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, impidiendo el traslado del cargamento hacia mercados internacionales.

Millonario perjuicio tras el decomiso de cocaína en Esmeraldas

Las estimaciones de las unidades investigativas señalan que este decomiso de cocaína en Esmeraldas representa un duro impacto a las finanzas del narcotráfico.

La sustancia incautada fue valorada en aproximadamente 1,8 millones de dólares dentro del mercado nacional. Por otra parte, su cotización referencial en los mercados de Estados Unidos alcanzaría los 48 millones de dólares, debilitando así las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos.

Descubrimiento de lancha y cargamento en Muisne

Durante el despliegue de las unidades tácticas, las fuerzas del orden localizaron una embarcación en la que se halló el alcaloide.

Según la información difundida por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta de X, la lancha incautada es de tipo Go-Fast. La prueba de campo practicada a la sustancia blanquecina encontrada en los paquetes confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Ruta del alcaloide e indicios levantados por la Policía

De acuerdo con lo publicado por el ministro del Interior, John Reimberg, la organización delictiva obtenía la sustancia en Colombia, la almacenaba de forma temporal en las costas del norte esmeraldeño y luego la embarcaba con destino a países de Centro y Norteamérica.

ESMERALDAS

UNA TONELADA Y MEDIA DE DROGA INCAUTADA EN MUISNE



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en la que 1.611 bloques contenidos en 42 sacos de cocaína fueron incautados de una organización que obtenía la sustancia en Colombia, la acopiaba temporalmente en las… pic.twitter.com/oalYS5CgRh — John Reimberg (@JohnReimberg) August 12, 2026

En el sitio de la intervención, la Policía Nacional fijó los siguientes indicios:

1 611 bloques o paquetes de clorhidrato de cocaína (contenidos en sacos de yute, con un peso aproximado de 1,6 toneladas).

o paquetes de clorhidrato de cocaína (contenidos en sacos de yute, con un peso aproximado de 1,6 toneladas). Una embarcación tipo lancha (tipo Go-Fast).

tipo lancha (tipo Go-Fast). Dos motores fuera de borda.

fuera de borda. Combustible (200 galones / 39 canecas).

Operación en desarrollo y patrullajes en la Costa norte

Las autoridades precisaron que este procedimiento forma parte de las tareas continuas para golpear a las bandas dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El titular de la cartera del Interior confirmó que la operación se mantiene en desarrollo en la provincia de Esmeraldas para recabar más evidencias sobre la estructura criminal involucrada en el acopio del cargamento.

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