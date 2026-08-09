Policía Nacional decomisa más de una tonelada de cocaína en el puerto de Guayaquil

La Policía Nacional decomisó 1.2 toneladas de cocaína durante un operativo de control ejecutado en el Puerto Marítimo de Guayaquil. La sustancia ilícita se encontraba impregnada en cajas de cartón utilizadas para la exportación de fruta hacia España.

Detalles del operativo y cargamento retenido

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la intervención permitió la inspección de un contenedor que albergaba 1 080 cajas contaminadas. Tras el análisis correspondiente, se determinó un peso neto preliminar de 1 252.8 kilogramos de cocaína.

Durante el procedimiento policial, las autoridades procedieron a la retención del contenedor afectado y de tres sellos de seguridad para las investigaciones pertinentes.

Continuamos desmantelando economías criminales:

1080 cajas de fruta impregnadas de droga decomisadas en Guayaquil.



La operación fue ejecutada por la Policía Nacional en el Puerto Marítimo de Guayaquil a un contenedor que contenía 1.2 toneladas de cocaína impregnada en cartones… pic.twitter.com/nTcw8dWt86 — John Reimberg (@JohnReimberg) August 9, 2026

Impacto económico a las redes delictivas

Con esta incautación se retiraron del mercado ilegal más de 12.5 millones de dosis del estupefaciente. El cargamento tendría un valor comercial estimado de 37.58 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos y de 58.57 millones de dólares en Europa.

Este decomiso forma parte de los controles continuos que se desarrollan en las terminales portuarias para contrarrestar el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en productos de exportación.

Decomiso de droga en Guayaquil; preguntas frecuentes

¿Dónde se ejecutó el operativo policial?

La operación de control se llevó a cabo en las instalaciones del Puerto Marítimo de Guayaquil, en la provincia del Guayas.

¿Qué acciones realizaron las autoridades para neutralizar el cargamento?

La Policía Nacional inspeccionó el contenedor, retuvo tres sellos de seguridad y decomisó las 1 080 cajas de fruta contaminadas con la sustancia ilícita.

¿Cómo es el impacto de la incautación en los mercados internacionales?

La operación impidió la distribución de 12.5 millones de dosis de cocaína destinadas a España, valoradas en más de 58 millones de dólares en el mercado europeo.

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