Policía Nacional Ecuador aprehende a alias ‘Chicho’ en Portoviejo

Este sábado 11 de julio de 2026, la Policía Nacional del Ecuador logró la aprehensión de un ciudadano identificado como objetivo criminal priorizado en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

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Operativo en el sector El Florón

Las fuerzas del orden ejecutaron el operativo “Atlas-076-SZI-M-P” en un establecimiento dedicado a la mecánica automotriz conocido como “Taller del Chino”, ubicado en el sector El Florón de Portoviejo.

Gracias a labores de inteligencia y al manejo de fuentes humanas, los agentes localizaron y aprehendieron a Alan Josué M. S., conocido en el ámbito delictivo como alias “Chicho”.

Vínculos con estructuras criminales

Según los reportes oficiales del Ministerio del Interior, el ciudadano aprehendido ha sido señalado como presunto integrante de la estructura criminal “Los Lobos”.

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Las investigaciones preliminares vinculan al sujeto con diversos episodios violentos registrados en el Distrito Portoviejo. Estos hechos ahora forman parte del proceso investigativo a cargo de las autoridades judiciales.

Recuperación de bienes y diligencias legales

Durante la intervención, la Policía Judicial también recuperó una motocicleta marca Suzuki. Tras la verificación en los sistemas informáticos, se constató que el vehículo mantenía una denuncia vigente por robo desde el 12 de noviembre de 2024, hecho suscitado en el Distrito Manta.

Diligencias ante las autoridades competentes

El aprehendido, junto con la motocicleta recuperada, fue trasladado ante las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias legales correspondientes.

El Ministerio del Interior resaltó que este golpe a las estructuras delictivas busca debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales en Manabí.

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Compromiso de la Policía Nacional

Las investigaciones sobre los antecedentes de alias “Chicho” continuarán bajo la supervisión de la Fiscalía para determinar su grado de responsabilidad en los hechos violentos denunciados en la provincia.

Informe extra:Los Lobos

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