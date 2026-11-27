Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

La Policía Nacional detuvo a 14 personas durante la operación Dominio, que se ejecutó en cuatro provincias de Ecuador contra presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos 66. Los agentes realizaron 14 allanamientos en Pichincha, Tungurahua, Los Ríos y Santa Elena, como parte de una investigación que se extendió durante ocho meses.

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El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados del operativo. Según el funcionario, las investigaciones relacionan a esta estructura criminal con 21 asesinatos y otros delitos como secuestros extorsivos, extorsiones y sicariato. La intervención también permitió identificar la presunta organización armada, logística y financiera del grupo.

Los Lobos 66 estaría detrás de 21 asesinatos

Las investigaciones apuntan a que Los Lobos 66 operaba en varias provincias del país y mantenía una estructura vinculada con diferentes actividades delictivas. Entre ellas figuran asesinatos, sicariato, secuestros extorsivos y extorsiones.

Las autoridades también relacionan a sus presuntos integrantes con microtráfico, tráfico de armas y robo de vehículos. Estos delitos forman parte de las líneas de investigación que permitieron establecer los posibles vínculos de la organización con 21 asesinatos.

Según la información difundida por Reimberg, la estructura estaría encabezada por alias ‘La M’, quien ya permanece detenido. Las investigaciones permitieron identificar su presunta participación en la dirección de esta organización criminal.

El caso se desarrolló durante ocho meses. En ese período, la Policía Nacional reunió información para establecer los posibles vínculos de los sospechosos con los delitos investigados y determinar la composición de la estructura.

14 allanamientos y detenciones en cuatro provincias

La operación Dominio movilizó a 43 equipos policiales. Los agentes ejecutaron 14 allanamientos y detuvieron a 14 personas en Pichincha, Tungurahua, Los Ríos y Santa Elena.

La Policía Nacional coordinó las intervenciones con la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo consistió en localizar y detener a los presuntos integrantes de Los Lobos 66, además de avanzar en la desarticulación de esta organización.

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Los procedimientos se concentraron en las cuatro provincias donde las autoridades desarrollaron las acciones contra los sospechosos. La intervención buscó afectar tanto a los integrantes de la estructura como a su funcionamiento armado, logístico y financiero, identificado durante las investigaciones.

Reimberg señaló que los 14 detenidos quedarán a órdenes de la justicia para que afronten el debido proceso. Las autoridades deberán continuar con los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades de cada uno de los sospechosos.

El operativo Dominio representa una intervención contra una estructura que, de acuerdo con las investigaciones policiales, estaría relacionada con distintos delitos violentos y actividades criminales en varias zonas del país.

OPERACIÓN DOMINIO CAE RED DE SICARIOS QUE COMETÍAN ASESINATOS, SECUESTROS Y EXTORSIONES EN QUITO, TUNGURAHUA, LOS RÍOS Y SANTA ELENA: 14 ALLANAMIENTOS Y 14 DETENIDOS VINCULADOS A “LOS LOBOS 66”. Tras ocho meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutó 14 allanamientos y 14 detenciones en Pichincha (Quito), Tungurahua, Los Ríos y Santa Elena, contra presuntos integrantes de la organización criminal “Los Lobos 66”. La estructura, encabezada presuntamente por alias «La M», quien ya se encuentra detenido, estaría vinculada con asesinatos, sicariato, secuestros extorsivos, extorsiones, microtráfico, tráfico de armas y robo de vehículos. Las investigaciones permitieron relacionar a esta organización con 21 asesinatos, además de identificar su presunta estructura armada, logística y financiera. En el operativo participaron 43 equipos policiales, con el objetivo de detener a los presuntos integrantes y avanzar en la desarticulación de esta estructura criminal. Todos estos individuos serán puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 27, 2026

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