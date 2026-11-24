Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’, identificado por las autoridades como el máximo cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones, es acusado de liderar una estructura de reclutamiento de menores de edad para actividades relacionadas con el crimen organizado.

De acuerdo a la Fiscalía General, el grupo captaba adolescentes de entre 12 y 17 años para presuntamente participar en delitos como extorsión, sicariato, terrorismo y otras actividades ilícitas.

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Alias ‘Negro Willy’ reclutaba menores para delitos

La Fiscalía detalló al menos siete casos relacionados con delitos de terrorismo, extorsión y secuestro en los que habrían intervenido 22 menores de edad reclutados por la organización Los Tiguerones.

Según la información recopilada por un informe de Ecuavisa, los adolescentes eran utilizados para tareas vinculadas con el cobro de extorsiones, la custodia de personas secuestradas, la grabación de videos dirigidos a familiares de las víctimas, el robo de motocicletas, la ocupación de viviendas y el porte de armas de fuego.

Reclutamiento a través de Roblox y Free Fire

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que desde 2023 la estructura utilizaba plataformas como TikTok, Facebook y WhatsApp para contactar y captar menores de edad.

Además, la red criminal también habría buscado acercarse a jóvenes a través de videojuegos como Roblox y Free Fire, según la información proporcionada.

Roblox es una plataforma de videojuegos inmersiva en la que los usuarios pueden descubrir juegos en línea y jugar juntos. También funciona como estudio de creación de juegos y motor para desarrolladores y artistas. Mientras que Free Fire es un videojuego de disparos multijugador.

Las redes sociales de Los Tiguerones

En redes sociales la organización difundía imágenes de un tigre con boina negra y armas, así como canciones, videos de integrantes exhibiendo armamento y murales con mensajes relacionados con alias ‘Negro Willy’.

Las publicaciones formaban parte de la presencia digital que, según la investigación, mantenía la organización para proyectar su imagen y captar nuevos integrantes.

Reimberg no niega extradición para ‘Negro Willy’

Alias ‘Negro Willy’ se encuentra privado de libertad en el centro de rehabilitación social El Encuentro. Fue recapturado en España y llegó a Ecuador el 23 de noviembre de 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la captura de alias ‘Negro Willy’ fue el resultado de varios meses de investigación y coordinación entre la Policía Nacional de Ecuador y la Policía de España.

Según Reimberg, el operativo contó con la participación de más de 12 servidores policiales ecuatorianos especializados. Pese a permanecer en territorio español, el presunto cabecilla continuaba impartiendo directrices a la estructura delictiva en Ecuador.

En entrevista con Teleamazonas este 24 de noviembre, el funcionario explicó que las autoridades ejecutaron el operativo un domingo, aprovechando que el presunto líder criminal había salido con su esposa, con quien se encontraba “aparentemente de vacaciones” en un concurrido sitio turístico de Barcelona, España.

Este 24 de noviembre de 2026 Reimberg señaló que no se descarta la extradición de alias ‘Negro Willy’ a Estados Unidos.

‘Negro Willy’ señalado de reclutar a menores por Roblox; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es alias ‘Negro Willy’ y de qué lo acusa la Fiscalía? Alias ‘Negro Willy’, identificado como William Joffre Alcívar Bautista, es señalado por las autoridades como el máximo cabecilla de Los Tiguerones y es acusado de liderar una estructura de reclutamiento de menores para actividades vinculadas al crimen organizado.

Según la Fiscalía General, la organización captaba adolescentes de entre 12 y 17 años para participar presuntamente en delitos como extorsión, sicariato, terrorismo y secuestro. También se investiga su papel como principal dirigente de la estructura criminal. ❓ ¿Cuántos menores habrían sido reclutados por Los Tiguerones? La Fiscalía identificó al menos 22 menores de edad vinculados a siete casos investigados.

Los procesos están relacionados con delitos de terrorismo, extorsión y secuestro. De acuerdo con la investigación, los adolescentes habrían sido utilizados para realizar cobros extorsivos, custodiar secuestrados, grabar videos para las familias de las víctimas, robar motocicletas, ocupar viviendas y portar armas de fuego. ❓ ¿Cómo reclutaban menores Los Tiguerones? La organización presuntamente captaba adolescentes mediante redes sociales y videojuegos en línea. Las investigaciones señalan que desde 2023 utilizaban plataformas como TikTok, Facebook y WhatsApp para contactar jóvenes. Además, habrían buscado acercarse a menores a través de videojuegos como Roblox y Free Fire. ❓ ¿Qué papel habrían tenido Roblox y Free Fire en la captación de adolescentes? Según la investigación, estos videojuegos habrían sido utilizados como canales para acercarse a potenciales reclutas. La Fiscalía sostiene que integrantes de la organización criminal buscaron contactar menores mediante espacios de interacción digital presentes en plataformas como Roblox y Free Fire, complementando la estrategia de captación desarrollada en redes sociales. ❓ ¿Cuál es la situación actual de alias ‘Negro Willy’? Actualmente permanece privado de libertad en el centro de rehabilitación social El Encuentro.

Alias ‘Negro Willy’ fue recapturado en España y llegó a Ecuador el 23 de noviembre de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que no se descarta una eventual extradición a Estados Unidos, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

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