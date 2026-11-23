Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La expulsión de William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’, desde España y su llegada a Ecuador el lunes 23 de noviembre de 2026 ponen nuevamente la atención sobre los cabecillas de organizaciones criminales ecuatorianas que permanecen en ese país. Su retorno permite revisar otros procesos judiciales que involucran a personas requeridas por la justicia ecuatoriana.

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Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, tiene una extradición autorizada en España

La Audiencia Nacional de España autorizó a finales de julio de 2026 la extradición de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, señalado como cabecilla de Los Lobos. Ecuador lo requiere para que cumpla los cinco años que le restan de una condena de 16 años por tres homicidios.

Los crímenes ocurrieron durante un tiroteo posterior al asalto a una entidad bancaria en Ecuador, en 2010. En septiembre de 2021, la justicia ecuatoriana declaró extinguida la condena porque dio por fallecido a Chavarría. Posteriormente, esa decisión quedó revocada.

El 18 de agosto de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la defensa presentó un recurso de súplica ante la justicia española. El mecanismo busca que la Audiencia Nacional revise su decisión. Ecuador todavía espera una notificación formal y la resolución de ese pedido.

La defensa cuestiona las condiciones de entrega de alias ‘Pipo’

Los abogados de Chavarría argumentan que Ecuador podría entregarlo posteriormente a Estados Unidos, pese a que España rechazó la solicitud de extradición de ese país.

Las autoridades estadounidenses lo requieren por su supuesta participación en una operación de narcotráfico relacionada con el ingreso de cinco kilos de cocaína a California.

La defensa también sostiene que Ecuador no entregó a España documentación sobre el procesamiento de Chavarría por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. Entre los documentos que, según los abogados, no se remitieron constan la orden de prisión y la solicitud de captura internacional.

Los representantes legales afirman que el interés de Ecuador no se limita a que cumpla los cinco años pendientes de su condena, sino que también busca procesarlo por el asesinato de Villavicencio.

Además, alegan que su vida e integridad correrían peligro en la Cárcel del Encuentro. Para sustentar ese argumento mencionan la muerte de un recluso vinculado a Los Lobos y denuncias de supuestas torturas en el sistema penitenciario.

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La justicia ecuatoriana llamó a juicio a Chavarría por el caso Villavicencio

El 5 de noviembre de 2026, el juez que conoció la audiencia preparatoria dictó auto de llamamiento a juicio contra siete personas por su supuesta participación, como autores mediatos, en la planificación, coordinación, dirección y financiamiento del asesinato de Fernando Villavicencio.

Entre los llamados a juicio constan Chavarría; Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga; además de Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’. La Fiscalía presentó 141 elementos de convicción generales y 220 individuales, luego de 20 sesiones de trabajo entre junio y agosto de 2026.

El juez declaró prófugos a Chavarría, Jordán y Aleaga. También dispuso que se oficie a Interpol para la emisión de alertas rojas y la localización y captura de los tres. La etapa de juicio para ellos quedó suspendida hasta que las autoridades los localicen.

El llamamiento a juicio no constituye una condena. El tribunal deberá valorar las pruebas y los argumentos de descargo durante la etapa correspondiente.

Chavarría acusó a Daniel Noboa durante un interrogatorio en España

En febrero de 2026, Chavarría respondió preguntas en una prisión de Zaragoza a petición de la Fiscalía ecuatoriana, dentro de la investigación por el asesinato de Villavicencio.

Durante el interrogatorio afirmó que el presidente Daniel Noboa habría ordenado el crimen porque temía que el entonces candidato ganara las elecciones.

Esa declaración no cuenta con una resolución judicial que la confirme y el oficialismo la negó. La defensa de Chavarría también la incorporó a sus argumentos ante la justicia española. Por su parte, Reimberg afirmó que, si el procesado llega a Ecuador, irá a la Cárcel del Encuentro.

Alias ‘Negro Willy’ recuperó su libertad en España en diciembre de 2025

William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, lideró a Los Tiguerones. La Guardia Civil española lo detuvo el 23 de octubre de 2024 en Tarragona, durante un operativo coordinado con la Policía Nacional de Ecuador.

En ese procedimiento también cayó su hermano Álex, alias ‘Ronco’, señalado como segundo al mando de la organización.

La Audiencia Nacional autorizó su extradición a Ecuador, pero condicionó la entrega a garantías sobre su vida e integridad en prisión. El lunes 29 de diciembre de 2025, las autoridades españolas lo dejaron en libertad porque venció el plazo para cumplir esas condiciones.

En marzo de 2026, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador impulsó gestiones para evaluar una nueva solicitud de extradición. Sin embargo, la Policía española lo recapturó el domingo 22 de noviembre de 2026 en un hotel de Tarragona, luego de varios meses de seguimiento.

El procedimiento incluyó la participación de unos 12 policías ecuatorianos en coordinación con sus pares españoles.

Ecuador recibió a Alcívar por una expulsión migratoria

España ejecutó una orden de expulsión migratoria que estaba pendiente, no un proceso de extradición. Según Reimberg, el trámite tomó alrededor de dos horas. Alcívar llegó al aeropuerto de Guayaquil a las 03:40 del lunes 23 de noviembre, bajo custodia policial.

El presidente Daniel Noboa difundió un video sobre su retorno y afirmó que Alcívar dirigía una estructura dedicada a extorsiones y ataques contra viviendas y establecimientos. También lo responsabilizó por el ataque armado a TC Televisión, ocurrido el 9 de enero de 2024, en Guayaquil.

Noboa señaló que el grupo exigía hasta 200 000 dólares mensuales mediante extorsiones y anunció que Alcívar irá a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Reimberg dijo que espera que permanezca al menos 40 años en prisión, aunque esa decisión corresponde a la justicia.

La decisión sobre la extradición de alias ‘Pipo’ sigue pendiente

Los dos casos tuvieron desenlaces distintos en España. Alcívar regresó a Ecuador mediante una expulsión migratoria, mientras que la extradición de Chavarría cuenta con autorización de la Audiencia Nacional, pero todavía enfrenta el recurso de súplica presentado por su defensa.

La justicia española debe resolver ese recurso antes de que Ecuador pueda concretar la entrega de Chavarría. En el país, además de la condena por los tres homicidios de 2010, enfrenta el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio, en el que un juez lo declaró prófugo y suspendió la etapa de juicio hasta su captura.

Extradiciones pendientes a Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué diferencia existe entre el regreso de alias ‘Negro Willy’ y la posible extradición de alias ‘Pipo’ a Ecuador? William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’, llegó a Ecuador mediante una expulsión migratoria ejecutada por España. En cambio, la extradición de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, fue autorizada por la Audiencia Nacional española, pero todavía está pendiente de un recurso presentado por su defensa.

Contexto: Alcívar llegó al aeropuerto de Guayaquil a las 03:40 del lunes 23 de noviembre de 2026, bajo custodia policial. Chavarría permanece en España mientras la justicia de ese país resuelve el recurso de súplica contra la decisión que autorizó su extradición. ❓ ¿Quién es Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, y por qué Ecuador solicita su extradición? Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, es señalado como cabecilla de Los Lobos. Ecuador solicita su extradición para que cumpla los cinco años que le restan de una condena de 16 años por tres homicidios.

Contexto: Los crímenes ocurrieron durante un tiroteo posterior al asalto a una entidad bancaria en Ecuador, en 2010. La justicia ecuatoriana declaró extinguida la condena en septiembre de 2021 porque dio por fallecido a Chavarría, pero esa decisión posteriormente quedó revocada. ❓ ¿Qué decidió la Audiencia Nacional de España sobre la extradición de alias ‘Pipo’? A finales de julio de 2026, la Audiencia Nacional autorizó la extradición de Chavarría a Ecuador.

Contexto: La decisión todavía no se concreta porque su defensa presentó un recurso de súplica. El 18 de agosto de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los abogados solicitaron a la justicia española revisar la autorización. Ecuador espera una notificación formal y la resolución del recurso. ❓ ¿Por qué la defensa de alias ‘Pipo’ presentó un recurso contra su extradición? Los abogados cuestionan las condiciones de entrega y sostienen que Ecuador podría entregar posteriormente a Chavarría a Estados Unidos, pese a que España rechazó la solicitud de extradición de ese país.

Contexto: Las autoridades estadounidenses lo requieren por su supuesta participación en una operación de narcotráfico relacionada con el ingreso de cinco kilos de cocaína a California. La defensa también argumenta que Ecuador no remitió a España documentos sobre el procesamiento de Chavarría por el asesinato de Fernando Villavicencio. ❓ ¿Qué relación tiene alias ‘Pipo’ con el asesinato de Fernando Villavicencio? Un juez ecuatoriano llamó a juicio a Chavarría por su supuesta participación como autor mediato en la planificación, coordinación, dirección y financiamiento del asesinato de Fernando Villavicencio.

Contexto: El 5 de noviembre de 2026, el juez dictó auto de llamamiento a juicio contra siete personas. Entre ellas constan Chavarría, Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’. El llamamiento a juicio no constituye una condena.

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