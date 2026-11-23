Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, difundió este lunes 23 de noviembre de 2026 un video en el que se refirió a la captura de alias ‘Negro Willy’, uno de los principales cabecillas de Los Tiguerones. El Mandatario habló sobre las actividades delictivas que las autoridades atribuyen al detenido y dirigió una advertencia a los integrantes de organizaciones criminales que permanecen fuera del país.

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Daniel Noboa habla sobre la captura de alias ‘Negro Willy’

En su mensaje, Noboa destacó la cooperación entre la Policía Nacional de Ecuador y las autoridades españolas para localizar a Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido también como alias ‘Comandante Willy’.

El Presidente señaló al cabecilla de Los Tiguerones como responsable de dirigir una estructura dedicada a las extorsiones y a los ataques contra viviendas y establecimientos comerciales.

Afirmó que esta organización exigía hasta 200 000 dólares mensuales mediante extorsiones, una cifra que atribuyó directamente a las actividades del grupo criminal.

Además, lo responsabilizó del ataque armado contra las instalaciones de TC Televisión, ocurrido en Guayaquil el 9 de enero de 2024.

“Logramos su expulsión inmediata. Lo encontramos en España y lo hemos traído para que responda aquí“, expresó Noboa durante el video. El Mandatario también anunció el destino penitenciario previsto para el detenido.

“A este delincuente lo espera la Cárcel del Encuentro”, manifestó.

El mensaje presidencial concluyó con una advertencia dirigida a las personas vinculadas con organizaciones criminales que permanecen fuera de Ecuador.

“A los que siguen en sus escondites fuera del país, no duden que los haremos responder ante la justicia“, sostuvo.

Cómo fue la captura de alias ‘Negro Willy’ en España

La Policía capturó a Willian Joffre Alcívar Bautista el domingo 22 de noviembre de 2026 en un hotel de Tarragona, España, después de varios meses de investigaciones y seguimiento.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que aproximadamente 12 policías ecuatorianos participaron en las tareas de coordinación con sus pares españoles.

El operativo permitió localizar al cabecilla de Los Tiguerones en un establecimiento donde permanecía acompañado de su esposa.

Reimberg detalló que el sospechoso contaba con dos anillos de seguridad. Por esta razón, las autoridades españolas movilizaron unidades tácticas para ejecutar la detención y evitar posibles enfrentamientos.

Durante el procedimiento, los agentes también detuvieron a otras dos personas que portaban documentos colombianos. Las autoridades españolas iniciaron verificaciones para establecer sus identidades y nacionalidades.

Alcívar llegó a Guayaquil durante la madrugada del lunes 23 de noviembre, bajo custodia policial.

Por qué España expulsó a ‘Negro Willy’ y no lo extraditó

El regreso del presunto cabecilla se concretó mediante un procedimiento migratorio de expulsión y no a través de una extradición.

La diferencia resulta importante porque Alcívar enfrentaba previamente dos solicitudes de extradición presentadas por Ecuador.

Las autoridades españolas lo detuvieron por primera vez el 23 de octubre de 2024 en Tarragona, en un operativo conjunto que también permitió la captura de su hermano.

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Posteriormente, la Audiencia Nacional española autorizó su extradición, pero condicionó la entrega a que Ecuador proporcionara garantías relacionadas con su vida e integridad durante la permanencia en prisión.

El 29 de diciembre de 2025, Alcívar recuperó la libertad ante el vencimiento del plazo para cumplir esas condiciones.

En marzo de 2026, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador impulsó gestiones para evaluar una nueva solicitud de extradición.

Sin embargo, durante el procedimiento del 22 de noviembre, las autoridades recurrieron a una orden de expulsión migratoria que permanecía pendiente en España.

Reimberg explicó que ese trámite tomó aproximadamente dos horas y permitió concretar el traslado del detenido hacia Ecuador.

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