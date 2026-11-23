Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, uno de los señalados como líderes de la banda Los Tiguerones, llegó a Ecuador la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó su llegada al país después de que las autoridades españolas ejecutaran su expulsión. El detenido aterrizó en Guayaquil y las autoridades ecuatorianas prevén trasladarlo a la cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad de Ecuador.

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Alcívar enfrenta investigaciones por terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y otros delitos. Reimberg señaló que el Gobierno coordinó con la Policía española para concretar su salida de ese país. El Ministro calificó el procedimiento como un golpe importante contra el crimen organizado y aseguró que la captura responde a las acciones del Gobierno para combatir a las organizaciones delictivas.

La detención de alias ‘Negro Willy’ y los procesos que enfrentaba en España

La Guardia Civil española detuvo a Willian Joffre Alcívar el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell, en el noreste de España. Los agentes ejecutaron el operativo con la colaboración de la Policía de Ecuador. Durante esa intervención también capturaron a su hermano, Álex Iván, alias Ronco.

Desde entonces, Alcívar permaneció en prisión provisional. Sin embargo, el 7 de enero pasado, la Audiencia Nacional española dispuso su libertad. El tribunal tomó esa decisión porque venció el plazo para que Ecuador presentara las garantías que había solicitado como requisito para concretar su extradición.

El líder de Los Tiguerones tenía dos procesos de extradición abiertos en España. El primero correspondía a la investigación por el asalto a un canal de televisión en Guayaquil, el 9 de enero de 2024. En ese momento, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del medio mientras transmitía en directo.

El segundo proceso respondía a una acusación por presunta extorsión. Según la investigación, Alcívar habría exigido a un ciudadano el pago de 20 000 dólares. La amenaza consistía en atentar contra sus familiares si no entregaba ese dinero.

La Audiencia Nacional española aprobó ambas solicitudes de extradición. No obstante, condicionó la entrega a que Ecuador garantizara, en un plazo de tres meses, el derecho a la vida y a la integridad personal del detenido.

El Gobierno coordinó la expulsión con la Policía española

Durante una rueda de prensa de este lunes, John Reimberg explicó que policías ecuatorianos viajaron a España para dar seguimiento al caso que terminó con la captura de Alcívar. El ministro identificó al detenido como uno de los cabecillas de Los Tiguerones y lo vinculó con varios hechos violentos y actividades delictivas.

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Reimberg atribuyó a esta organización atentados terroristas, asesinatos por encargo, narcotráfico, muertes de policías, ataques contra cuarteles policiales y asesinatos dentro de las cárceles ecuatorianas. También indicó que las autoridades investigan a Alcívar por el reclutamiento de menores de edad.

El ministro calificó la salida de Alcívar de España y su llegada a Ecuador como un golpe importante contra el crimen organizado. Además, reiteró el mensaje del Gobierno de Daniel Noboa frente a las organizaciones delictivas: «todos van a caer».

Reimberg sostuvo que la administración de Noboa no dará espacio al crimen organizado ni al narcotráfico. También aseguró que las acciones contra estas estructuras continuarán y que ningún delito quedará impune.

Sobre el procedimiento que permitió el retorno del detenido, el ministro explicó que Alcívar ya tenía un proceso de expulsión de España. Por esa razón, las autoridades ecuatorianas coordinaron con la Policía española para ejecutar la medida. Detalló que al menos 12 policías españoles se encuentran en Ecuador vigilando el operativo.

Según Reimberg, el trámite no necesitó una nueva intervención de las autoridades judiciales españolas. La autoridad migratoria, que forma parte de la Policía Nacional de España, se encargó de realizar el procedimiento de expulsión. Tras su llegada a Guayaquil, Alcívar quedó a disposición de las autoridades ecuatorianas para su traslado a la cárcel del Encuentro.

#Seguridad Alias ‘Negro Willy’, cabecilla de Los Tiguerones, llegó a Guayaquil esta madrugada tras ser extraditado España. Casi 11 meses después de haber recuperado su libertad, la Audiencia Nacional de España, resolvió entregar a Ecuador, al ser señalado como el autor intelectual del asalto armado a TC Televisión, el 9 de enero de 2024. También lo investigan por terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico y reclutamiento de menores. — Klaveec (@klaveec) November 23, 2026

‘Negro Willy’ en Ecuador, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Quién es alias ‘Negro Willy’ y por qué llegó a Ecuador? Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, es señalado como uno de los líderes de la banda Los Tiguerones. Llegó a Ecuador el lunes 23 de noviembre de 2026, tras ser expulsado de España.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó su llegada a Guayaquil. Las autoridades ecuatorianas prevén trasladarlo a la cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad del país. 2. ❓ ¿Dónde detuvieron a alias ‘Negro Willy’ y cuándo ocurrió su captura? La Guardia Civil española detuvo a alias ‘Negro Willy’ el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell, en el noreste de España.

El operativo contó con la colaboración de la Policía de Ecuador. Durante la intervención también capturaron a su hermano, Álex Iván, alias Ronco. Desde entonces, Alcívar permaneció en prisión provisional hasta que la Audiencia Nacional española dispuso su libertad el 7 de enero pasado. 3. ❓ ¿Qué delitos se investigan contra alias ‘Negro Willy’? Alcívar enfrenta investigaciones por terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y otros delitos.

John Reimberg lo señaló como uno de los cabecillas de Los Tiguerones y lo vinculó con atentados terroristas, asesinatos por encargo, muertes de policías, ataques a cuarteles policiales y asesinatos dentro de las cárceles ecuatorianas. 4. ❓ ¿Por qué España no extraditó a alias ‘Negro Willy’ y terminó expulsándolo? La Audiencia Nacional española aprobó dos solicitudes de extradición, pero condicionó la entrega a que Ecuador garantizara su derecho a la vida y a la integridad personal en un plazo de tres meses. El procedimiento finalmente se concretó mediante su expulsión.

Los procesos estaban relacionados con el asalto a un canal de televisión de Guayaquil, el 9 de enero de 2024, y una presunta extorsión de 20 000 dólares a un ciudadano, bajo amenazas contra sus familiares. Según Reimberg, Alcívar ya tenía un proceso de expulsión y la autoridad migratoria de la Policía española ejecutó el trámite. 5. ❓ ¿A qué cárcel trasladarán a alias ‘Negro Willy’ después de su llegada a Ecuador? Las autoridades ecuatorianas prevén trasladar a alias Negro Willy a la cárcel del Encuentro, considerada la prisión de máxima seguridad del país.

El detenido llegó a Guayaquil durante la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026. El ministro John Reimberg calificó su retorno como un golpe importante contra el crimen organizado y aseguró que el Gobierno continuará las acciones contra estas estructuras delictivas.

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