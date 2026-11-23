Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La Fiscalía formuló cargos contra Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, señalado como uno de los líderes de Los Tiguerones, por el presunto delito de reclutamiento de menores de edad con fines delictivos. Un juez que atendió la audiencia dictó prisión preventiva para él y otras cuatro personas procesadas en la misma causa.

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La decisión judicial se conoció este lunes 23 de noviembre de 2026, después de que Alcívar llegara a Ecuador desde España. El detenido aterrizó en Guayaquil durante la madrugada, tras un procedimiento de expulsión coordinado entre las autoridades de ambos países. Ahora, las autoridades ecuatorianas prevén trasladarlo a la cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad del país.

La Fiscalía formula cargos contra alias ‘Negro Willy’ y otras cuatro personas

La investigación por el presunto reclutamiento de menores con fines delictivos llevó a la Fiscalía a formular cargos contra cinco personas. Entre ellas figura William A., identificado como alias ‘Negro Willy’, a quien las autoridades señalan como presunto líder de Los Tiguerones.

Al término de la diligencia, el juez ordenó prisión preventiva para los cinco procesados. Esta medida cautelar también alcanza a Alcívar, quien enfrenta investigaciones por terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y otros delitos.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la llegada del detenido y explicó que el Gobierno coordinó con la Policía española para concretar su salida de ese país. Durante una rueda de prensa, señaló que policías ecuatorianos viajaron a España para dar seguimiento al caso que terminó con la captura y posterior expulsión de Alcívar.

Reimberg identificó al procesado como uno de los cabecillas de Los Tiguerones y lo relacionó con varios hechos violentos y actividades delictivas. Según el Ministro, esta organización está vinculada con atentados terroristas, asesinatos por encargo, narcotráfico, muertes de policías, ataques contra cuarteles policiales y asesinatos dentro de las cárceles ecuatorianas.

El funcionario también mencionó las investigaciones por el reclutamiento de menores de edad. Calificó el procedimiento que permitió el retorno de Alcívar como un golpe importante contra el crimen organizado.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc formuló cargos contra William A., alias "Negro Willy", presunto líder de "Los Tiguerones", y otras 4 personas por #Reclutamiento de menores con fines delictivos. El Juez que atendió la diligencia dictó prisión preventiva para los 5 procesados. https://t.co/cV5cGwLLTA — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 23, 2026

Los procesos judiciales que enfrentaba en España

La detención de Willian Joffre Alcívar ocurrió el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell, en el noreste de España. La Guardia Civil ejecutó el operativo con la colaboración de la Policía de Ecuador. Durante esa intervención, los agentes también capturaron a su hermano, Álex Iván, alias ‘Ronco’.

Alcívar permaneció en prisión provisional desde entonces. Sin embargo, el 7 de enero pasado, la Audiencia Nacional española ordenó su libertad. El tribunal tomó esa decisión porque venció el plazo para que Ecuador presentara las garantías solicitadas como requisito para concretar su extradición.

El señalado líder de Los Tiguerones tenía dos procesos de extradición abiertos en España. El primero correspondía a la investigación por el asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil, ocurrido el 9 de enero de 2024. Ese día, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del medio mientras transmitía en directo.

El segundo proceso respondía a una acusación por presunta extorsión. Según la investigación, Alcívar habría exigido a un ciudadano el pago de 20 000 dólares bajo amenazas de atentar contra sus familiares si no entregaba el dinero.

La Audiencia Nacional española aprobó las dos solicitudes de extradición. Sin embargo, condicionó la entrega a que Ecuador garantizara, en un plazo de tres meses, el derecho a la vida y a la integridad personal del detenido.

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Reimberg explicó que el retorno de Alcívar se concretó mediante un procedimiento de expulsión que ya estaba en marcha en España. Por esa razón, las autoridades ecuatorianas coordinaron directamente con la Policía de ese país para ejecutar la medida.

El ministro indicó que al menos 12 policías españoles se encuentran en Ecuador para vigilar el operativo. También aclaró que el trámite no necesitó una nueva intervención de las autoridades judiciales españolas, pues la autoridad migratoria, que forma parte de la Policía Nacional de España, se encargó de ejecutar la expulsión.

Tras su llegada a Guayaquil, Alcívar quedó a disposición de las autoridades ecuatorianas. Mientras tanto, la prisión preventiva dictada por el juez marca una nueva etapa en el proceso penal que la Fiscalía sigue contra él y los otros cuatro procesados.

Reimberg reiteró que el Gobierno de Daniel Noboa mantendrá las acciones contra las organizaciones delictivas y el narcotráfico. «Todos van a caer», afirmó el Ministro al referirse a la lucha contra el crimen organizado.

Prisión preventiva para el ‘Negro Willy’, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Por qué dictaron prisión preventiva contra alias ‘Negro Willy’ en Ecuador? Un juez dictó prisión preventiva contra alias ‘Negro Willy’ y otras cuatro personas por el presunto delito de reclutamiento de menores de edad con fines delictivos.

La Fiscalía formuló cargos contra los cinco procesados. Willian Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, es señalado como uno de los líderes de Los Tiguerones. 2. ❓ ¿Cuántas personas recibieron prisión preventiva junto a alias ‘Negro Willy’? Otras cuatro personas recibieron prisión preventiva junto a alias ‘Negro Willy’. En total, cinco procesados enfrentan esta medida cautelar.

La Fiscalía formuló cargos contra los cinco por el presunto reclutamiento de menores de edad con fines delictivos. Un juez dictó la medida al finalizar la diligencia judicial. 3. ❓ ¿De qué delitos investigan a alias ‘Negro Willy’? Alcívar enfrenta investigaciones por terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y otros delitos.

También tenía dos procesos de extradición abiertos en España. Uno correspondía al asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil, el 9 de enero de 2024. El otro respondía a una investigación por presunta extorsión de 20 000 dólares a un ciudadano. 4. ❓ ¿Qué ocurrió con alias ‘Negro Willy’ antes de que Ecuador recibiera su llegada? España ejecutó su expulsión y permitió su retorno a Ecuador durante la madrugada del lunes 23 de noviembre de 2026.

La Guardia Civil española lo detuvo el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell, con colaboración de la Policía ecuatoriana. Permaneció en prisión provisional hasta que la Audiencia Nacional española dispuso su libertad el 7 de enero pasado, debido al vencimiento del plazo para presentar garantías relacionadas con su extradición. 5. ❓ ¿A qué cárcel prevén trasladar a alias ‘Negro Willy’ en Ecuador? Las autoridades ecuatorianas prevén trasladar a alias ‘Negro Willy’ a la cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad del país.

Alcívar aterrizó en Guayaquil después de que las autoridades españolas ejecutaran su expulsión. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que al menos 12 policías españoles se encuentran en Ecuador para vigilar el operativo. Tras su llegada, el detenido quedó a disposición de las autoridades ecuatorianas.

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