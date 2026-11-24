Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Un taxista de 46 años permaneció secuestrado por 24 horas en el sector Casas Viejas, perteneciente al distrito Ceibos, en Guayaquil. Según información policial, los secuestradores le amputaron un dedo luego de que su familia se negó a dar el dinero que lo solicitaban los atacantes.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (DIASE) y en coordinación con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), ejecutó el operativo Fénix 671, que permitió la liberación de la víctima de secuestro extorsivo y la aprehensión de cinco personas el 23 de noviembre de 2026.

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A taxista le amputaron un dedo

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ciudadano habría sido secuestrado el 22 de noviembre de 2026 mientras realizaba una carrera con destino al sector de Chongón, oeste de Guayaquil.

Posteriormente, los presuntos responsables habrían exigido a los familiares de la víctima el pago de 1.500 dólares a cambio de su liberación y de no atentar contra su vida. Los familiares se habrían negado a pagar dicha cantidad, por lo que optaron por amputarle un dedo.

“La familia, ante la desesperación, realiza un depósito”, indicó el general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, a los medios de comunicación.

Las labores investigativas, operativas y tecnológicas desarrolladas por la DIASE permitieron ubicar el sitio donde permanecía retenido el conductor y ejecutar el operativo de rescate.

Cinco personas fueron aprehendidas por secuestro

Como resultado de la intervención policial fueron aprehendidos cinco ciudadanos. Según la institución, entre los detenidos constan dos personas de nacionalidad venezolana.

La Policía también informó que uno de los aprehendidos registraría antecedentes por el delito de asesinato durante 2026.

Arma y celulares entre los indicios

Durante el operativo, los agentes decomisaron un arma de fuego y tres terminales móviles.

Además, la intervención concluyó con la liberación de la víctima, quien fue puesta a buen recaudo tras el procedimiento.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del secuestro y la presunta participación de los aprehendidos en este hecho.

Taxista sufrió la amputación de un dedo durante secuestro en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el taxista secuestrado en Guayaquil? Un taxista de 46 años fue liberado por la Policía tras permanecer secuestrado durante 24 horas en el sector Casas Viejas, en el distrito Ceibos. La víctima habría sido secuestrada el 22 de noviembre de 2026 mientras realizaba una carrera hacia Chongón. Su rescate se concretó durante el operativo Fénix 671, ejecutado por la DIASE y el GIR.

❓ ¿Por qué los secuestradores amputaron un dedo al taxista? Según la información policial, los secuestradores le amputaron un dedo después de que sus familiares se negaran inicialmente a pagar el dinero exigido para liberarlo.

Los presuntos responsables habrían solicitado USD 1.500 a cambio de no atentar contra la vida del conductor. Posteriormente, la familia realizó un depósito, de acuerdo con declaraciones del general Walter Villarroel. ❓ ¿Cómo logró la Policía localizar a la víctima de secuestro? La ubicación del lugar de cautiverio fue posible mediante labores investigativas, operativas y tecnológicas. Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (DIASE), que identificó el sitio donde permanecía retenido el taxista y coordinó el operativo de rescate junto al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas durante el operativo Fénix 671? Cinco personas fueron aprehendidas. Entre los detenidos constan dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. La Policía además informó que uno de los aprehendidos registraría antecedentes por el delito de asesinato durante 2026. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía durante el operativo? Los agentes decomisaron un arma de fuego y tres teléfonos celulares. Estos indicios fueron hallados durante la intervención que permitió liberar a la víctima y detener a los presuntos involucrados en el secuestro extorsivo. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de cada uno de los aprehendidos.

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