Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Cristhian Zambrano, de 32 años, murió en un ataque armado mientras conducía un taxi por un callejón del barrio La Florita, en la parroquia Los Esteros, de Manta, provincia de Manabí. El crimen ocurrió la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026. La víctima trabajaba para la cooperativa de taxis 4 de Noviembre y conducía una unidad identificada con el disco 020.

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El asesinato ocurrió cerca del subcentro de salud de La Florita, en el sector ubicado entre la avenida 105 y la calle 125. Tras el ataque, Zambrano quedó sin vida dentro del automóvil. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho violento contra un conductor de taxi.

La Policía investiga el ataque armado en La Florita

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos dispararon contra Cristhian Zambrano mientras permanecía dentro de su vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del crimen ni han establecido oficialmente las razones que motivaron el ataque.

La Policía Nacional desarrolla las diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo actuaron los atacantes. Los investigadores también buscan establecer el posible móvil del asesinato.

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Entre las hipótesis que deberán analizar las autoridades constan un posible sicariato o un robo. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades cuenta con una confirmación oficial hasta ahora.

El caso se suma a otros hechos violentos registrados contra conductores de taxis en el distrito policial que comprende Manta, Montecristi y Jaramijó.

Otro taxista fue asesinado en Montecristi

El asesinato de Zambrano ocurre aproximadamente dos semanas después de otro crimen contra un trabajador del transporte comercial. En esa ocasión, las autoridades encontraron sin vida a un taxista de la cooperativa Jocay en el sector de Los Bajos, en Montecristi.

Los dos casos tienen como víctimas a conductores vinculados al servicio de taxis y ocurrieron dentro del distrito policial conformado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó.

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Este territorio ha registrado varios ataques armados durante noviembre. Entre los hechos violentos más recientes figura el asesinato de un padre y su hijo de seis años en el barrio La Paz, ocurrido el domingo 22 de noviembre.

La muerte de Cristhian Zambrano también incrementa el registro de muertes violentas en este distrito. Con este nuevo asesinato, la cifra asciende a 455 víctimas durante 2026.

Hasta el lunes 23 de noviembre, las autoridades habían reportado 454 muertes violentas en Manta, Montecristi y Jaramijó. Los hechos registrados durante el fin de semana elevaron ese número antes del nuevo ataque contra el taxista.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para identificar a quienes dispararon contra Zambrano y establecer las circunstancias y el móvil del asesinato. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el crimen responde a un sicariato o a un intento de robo.

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