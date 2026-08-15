Asesinan a Lenín Zambrano, Defensor Público de Manta, en un ataque armado

Un hecho de violencia conmocionó a la provincia de Manabí tras confirmarse el asesinato de Lenín Zambrano Salcedo, jurisconsulto de 37 años de edad que prestaba sus servicios como Defensor Público en Manta y ostentaba el grado de subteniente de Reserva de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Ataque armado en el que asesinan a Lenín Zambrano, Defensor Público en Manta

El atentado se produjo aproximadamente a las 20:00 del viernes 14 de agosto de 2026 en el parqueadero de un complejo deportivo situado en la vía al sector de San Juan.

Minutos previos a los hechos, el funcionario intervino ante los medios en una rueda de prensa desarrollada en ese mismo recinto para informar sobre las Olimpiadas Exkadetes FAE Manta 2026.

Al finalizar la cita y dirigirse hacia los exteriores para abordar su vehículo, la víctima fue interceptada por una camioneta oscura. Desde el automotor descendieron personas armadas que dispararon de forma directa contra el abogado.

Tras el ataque, personas en el sitio auxiliaron al profesional y lo trasladaron a una clínica privada cercana, donde los galenos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Indicios balísticos recolectados por Criminalística

Personal de la Policía Nacional acordonó la escena y coordinó las pericias inmediatas. En el lugar de los hechos, agentes de Criminalística levantaron 17 casquillos percutidos y tres proyectiles balísticos como indicios para las investigaciones.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al centro forense de la ciudad para las diligencias de ley.

15 años de funciones en la Defensoría Pública

Zambrano acumulaba una trayectoria de 15 años de servicio en la Defensoría Pública, entidad encargada de garantizar el acceso a la justicia y brindar asistencia técnica y legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad o sin capacidad económica para contratar defensa particular.

Su labor incluía el patrocinio en causas penales por presuntos delitos como hurto, robo, asalto y sustancias sujetas a fiscalización.

Pronunciamiento oficial y balance de violencia distrital

La Defensoría Pública del Ecuador, mediante un comunicado suscrito por su máxima autoridad, Ricardo Morales Vela, expresó su consternación por el crimen, extendió sus condolencias a los familiares e instó a las entidades investigativas a esclarecer las circunstancias del hecho.

La Defensoría Pública del Ecuador expresa su profunda consternación ante el asesinato del abogado y Defensor Público, Lenín Zambrano Salcedo. pic.twitter.com/SudaqR4gfp — Defensoría Pública del Ecuador (@DefPublicaEC) August 15, 2026

Con este suceso, el Distrito Manta (que integra también a Montecristi y Jaramijó) alcanza 330 muertes violentas en lo que va de 2026, periodo en el que la violencia criminal también ha cobrado la vida de una fiscal, dos secretarios fiscales y dos servidores públicos.

Preguntas frecuentes sobre cómo asesinan a Lenín Zambrano, Defensor Público de Manta en un ataque armado

❓ ¿Dónde y en qué circunstancias asesinan a Lenín Zambrano?

En el parqueadero de un complejo deportivo en la vía a San Juan, cantón Manta.

Hombres armados que se movilizaban en una camioneta negra le dispararon directamente cuando se disponía a abordar su automóvil al concluir una rueda de prensa deportiva.

❓ ¿Qué funciones desempeñaba la víctima?

Zambrano Salcedo llevaba 15 años de funciones en la Defensoría Pública, se desempeñaba como defensor público en Manta y era subteniente de Reserva de la FAE.

Tenía 37 años de edad y sumaba 15 años de trayectoria profesional brindando asistencia legal gratuita dentro de la Defensoría Pública.

❓ ¿Qué indicios levantaron las autoridades en el lugar?

Según los indicios balísticos recolectados por Criminalística, se recolectaron 17 casquillos y tres proyectiles.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional fijaron las evidencias balísticas para incorporarlas a la investigación del caso.

❓ ¿Qué actividad cumplió el defensor público antes del ataque?

Participó en una rueda de prensa sobre las Olimpiadas Exkadetes FAE Manta 2026.

La actividad institucional se llevó a cabo en las mismas instalaciones deportivas minutos antes del hecho violento.

❓ ¿Cuántas muertes violentas registra el Distrito Manta en 2026?

330 muertes violentas contabilizadas hasta el 14 de agosto de 2026.

La cifra comprende a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, registrándose también ataques mortales contra una fiscal, dos secretarios de fiscalía y dos funcionarios públicos.

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