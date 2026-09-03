Hombre fue asesinado a tiros mientras oraba en una iglesia de Manta

Un hombre fue asesinado en el interior de una iglesia, ubicada en centro de Manta, provincia de Manabí. El hecho violento se registró la mañana de este jueves 3 de septiembre alrededor de las 07:45.

Detalles del hecho violento

La víctima fue identificada como Carlos Javier Guzmán Ponce. El hecho se registró en la iglesia de La Merced, ubicada en la calle 13 y avenida 3, en el centro de Manta.

Información preliminar revela que un sujeto armado habría ingresado hasta el interior de la iglesia y atacó a tiros al hombre mientras se encontraba orando. Tras el ataque, el cuerpo de la víctima comenzó agonizar hasta que finalmente murió entre los asientos del templo.

El hecho causó conternación entre los feligreses que se encontraban en el lugar.

Circunstancias del ataque

Al lugar acudió la Policía Nacional para acordonar la zona, iniciar las investigaciones respectivas y levantar los indicios balísticos. Las autoriades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque e identificar a los responsables.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro Forense de Manta para la respectiva autopsia.

El distrito Manta suma 358 muertes violentas en lo que va de 2026.

Preguntas claves sobre asesinato de hombre en iglesia de Manta

❓ ¿Qué ocurrió en la iglesia de La Merced de Manta?

Un hombre fue asesinado a tiros la mañana del jueves 3 de septiembre de 2026, mientras se encontraba dentro de la iglesia de La Merced, en el centro de Manta.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:45. Según información preliminar, un sujeto armado ingresó al templo y disparó contra la víctima mientras oraba. El hombre murió entre los asientos de la iglesia.

❓ ¿Quién fue el hombre asesinado dentro de una iglesia en Manta?

La víctima fue identificada como Carlos Javier Guzmán Ponce.

Tras el ataque, la Policía Nacional acordonó el lugar y recogió indicios balísticos. El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Manta para la autopsia correspondiente.

❓ ¿Dónde ocurrió el asesinato de Carlos Javier Guzmán Ponce?

El crimen ocurrió en la iglesia de La Merced, ubicada en la calle 13 y avenida 3, en el centro de Manta, Manabí.

El ataque generó conmoción entre los feligreses que se encontraban en el templo. Las autoridades investigan cómo ocurrió el crimen y buscan identificar al responsable del ataque.

❓ ¿Qué se sabe del responsable del asesinato en la iglesia de Manta?

De manera preliminar, se conoce que un sujeto armado ingresó a la iglesia y disparó contra Carlos Javier Guzmán Ponce.

La Policía Nacional inició las investigaciones y levantó indicios balísticos en la escena. Hasta el momento, las autoridades deben determinar la identidad y el paradero del atacante, así como establecer el móvil del crimen.

❓ ¿Cuántas muertes violentas registra Manta en 2026?

El distrito Manta registra 358 muertes violentas en lo que va de 2026, según la información proporcionada para este reportaje.

El asesinato ocurrido dentro de la iglesia de La Merced se suma a la cifra de muertes violentas registrada en el distrito. Las investigaciones continúan para esclarecer este nuevo hecho y determinar responsabilidades.

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