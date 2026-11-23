Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Un ataque armado registrado la noche del domingo 22 de noviembre en las calles Abel Castillo y Modesto Chávez Franco, al sur de Guayaquil, dejó cuatro personas fallecidas y tres heridas, de acuerdo con información preliminar difundida tras el hecho.

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Masacre ocurrió durante una fiesta en Guayaquil

Según los reportes preliminares, el hecho se produjo alrededor de las 19:00 en medio de una fiesta que ocupaba parte de la vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al sitio y abrieron fuego contra algunas de las personas que se encontraban en el lugar.

Cuatro fallecidos y tres heridos en masacre

El ataque dejó aproximadamente siete víctimas. Tres personas fallecieron en el sitio de los hechos y otras tres resultaron heridas.

Posteriormente, una cuarta víctima murió en una casa de salud, elevando a cuatro el número de fallecidos.

El violento incidente fue alertado inicialmente mediante videos publicados en redes sociales.

Hasta el momento, la Policía no se ha pronunciado con mayores detalles sobre este hecho violento ocurrido al sur de Guayaquil.

Masacre en fiesta en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓¿Dónde ocurrió la masacre que dejó cuatro muertos en Guayaquil? Ocurrió en las calles Abel Castillo y Modesto Chávez Franco, al sur de Guayaquil.

Según la información preliminar, el ataque armado se registró la noche del domingo 22 de noviembre en ese sector de la ciudad. El hecho fue reportado inicialmente a través de videos difundidos en redes sociales. ❓¿Cuántas víctimas dejó el ataque armado ocurrido en Guayaquil? El hecho dejó cuatro personas fallecidas y tres heridas. El ataque dejó aproximadamente siete víctimas. Tres personas murieron en el lugar de los hechos, mientras que una cuarta falleció posteriormente en una casa de salud. Otras tres personas resultaron heridas. ❓¿Cómo ocurrió la masacre durante la fiesta en Guayaquil? Sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al sitio y dispararon contra algunos asistentes. De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 19:00 durante una fiesta que ocupaba parte de la vía pública. Los atacantes abrieron fuego contra varias de las personas presentes en el lugar. ❓¿A qué hora se produjo el ataque armado en el sur de Guayaquil? El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:00 del domingo 22 de noviembre.

La información preliminar indica que la balacera se produjo durante una reunión social que se desarrollaba en la vía pública, en el sector de Abel Castillo y Modesto Chávez Franco. ❓¿Qué se conoce sobre los responsables de la masacre en Guayaquil? Se conoce de forma preliminar que los atacantes se movilizaban en motocicletas.

Hasta el momento, la información disponible señala que varios sujetos llegaron en motocicletas y dispararon contra los asistentes a la fiesta. La Policía aún no ha difundido mayores detalles sobre este hecho violento ocurrido en el sur de Guayaquil.

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