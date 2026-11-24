Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Una fiesta infantil terminó en tragedia en las calles 44 y El Oro, en el suburbio de Guayaquil. Un hecho violento registrado el domingo 22 de noviembre de 2026, en medio de la celebración, dejó una persona fallecida y dos menores de edad heridos, entre ellos una bebé de dos meses.

Según las versiones recabadas por la Policía del distrito Portete, el ataque iba a dirigido a un joven de 18 años que se encontraba en una piscina.

Más noticias

Una bebé entre las víctimas de ataque armado en fiesta infantil

De acuerdo con el reporte policial, los atacantes se movilizaban en cuatro motocicletas. Tras perpetrar el ataque, huyeron del sector mientras los moradores y asistentes intentaban auxiliar a las víctimas.

Como consecuencia del ataque, un joven de 18 años que se encontraba dentro de la piscina murió. Además, una bebé de dos meses y un adolescente de 17 años sufrieron heridas y fueron trasladados a casas de salud para recibir atención médica.

La menor permanece con pronóstico reservado, según información policial.

Policía levantó indicios en la escena

Personal policial acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y realizó el levantamiento de 15 restos de bala.

Los agentes ejecutaron diligencias en la zona para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables del ataque armado.

Tres sospechosos fueron aprehendidos

La Policía informó que, tras rastrear la ruta de escape mediante cámaras de seguridad, se desarrollaron varios allanamientos que permitieron la aprehensión de tres sospechosos.

Durante los operativos también se decomisó un arma de fuego y dos motocicletas que fueron incorporadas a las investigaciones.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias del ataque y la posible participación de otras personas en el hecho.

Ataque armado en fiesta infantil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió durante la fiesta infantil en el suburbio de Guayaquil? Un ataque armado dejó un joven de 18 años fallecido y dos menores de edad heridos.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2026 en las calles 44 y El Oro, en el suburbio de Guayaquil, mientras se desarrollaba una celebración infantil. Según las versiones recogidas por la Policía, el ataque estaba dirigido contra un joven que se encontraba en una piscina. ❓ ¿Quiénes resultaron afectados en el ataque armado? Falleció un joven de 18 años y resultaron heridos una bebé de dos meses y un adolescente de 17 años. La víctima mortal se encontraba dentro de una piscina cuando ocurrió el ataque. La bebé fue trasladada a una casa de salud y permanece con pronóstico reservado, mientras que el adolescente también recibió atención médica. ❓ ¿Cómo actuaron los atacantes durante el crimen? Los atacantes llegaron en cuatro motocicletas, dispararon contra la víctima y huyeron del lugar. Tras la balacera, los sicarios escaparon del sector mientras familiares, vecinos y asistentes a la fiesta intentaban auxiliar a las personas afectadas. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía en la escena del ataque? Los agentes levantaron 15 restos de bala en el lugar del crimen. Personal policial realizó las primeras diligencias investigativas para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables mediante análisis de indicios y otras pruebas recopiladas. ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas por este caso? La Policía aprehendió a tres sospechosos. Tras seguir la ruta de escape mediante cámaras de seguridad, los agentes ejecutaron varios allanamientos. Durante los operativos decomisaron un arma de fuego y dos motocicletas que fueron incorporadas a la investigación.

Te recomendamos