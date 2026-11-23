Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La justicia ecuatoriana impuso la pena máxima agravada contra tres hombres hallados culpables del asesinato de 13 personas privadas de libertad. El fallo judicial, dado a conocer este lunes 23 de noviembre de 2026, sanciona un múltiple crimen perpetrado al interior de la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro.

Más noticias

Quiénes son los sentenciados por el crimen en la cárcel de Machala

El Tribunal de Garantías Penales que sustanció la audiencia de juzgamiento declaró como autores directos del delito a tres ciudadanos identificados como:

Luis Miguel S.

Roberto Carlos L.

Enrique G.

Los magistrados emitieron esta resolución condenatoria tras acoger los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General del Estado, los cuales acreditaron la participación directa de los tres implicados en los hechos ocurridos en la cárcel de Machala.

Lea también: Confirman la muerte de 15 presos en la Penitenciaría del Litoral

Cómo ocurrió el amotinamiento y el ataque en las celdas

De acuerdo con la investigación expuesta durante el juicio, el crimen se registró la tarde del 7 de diciembre de 2025, en medio de un amotinamiento ocurrido en la cárcel de Machala.

Según lo relatado por el fiscal a cargo de la causa, un grupo de internos aprovechó el disturbio carcelario para ingresar a distintas celdas y atacar a integrantes de una banda rival. Los testimonios de personas que presenciaron lo sucedido detallaron que los procesados colocaron fundas en las cabezas de las 13 víctimas para asfixiarlas, mientras otros participantes les sujetaban las extremidades.

Qué revelaron las autopsias y pericias presentadas en el juicio

Para demostrar la materialidad del delito en la cárcel de Machala, el Ministerio Público presentó los informes de las autopsias médico-legales practicadas a los trece fallecidos. Los peritajes determinaron que todas las víctimas murieron por asfixia mecánica por sofocación.

Además de las declaraciones de testigos presenciales y las autopsias, el expediente judicial incluyó:

El informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

de los hechos. Los testimonios de los agentes policiales que ejecutaron las aprehensiones.

policiales que ejecutaron las aprehensiones. Las certificaciones oficiales sobre la ubicación exacta de los fallecidos dentro de las celdas.

No deje de leer: SNAI se pronuncia tras muertes en cárceles del Ecuador

Base legal y circunstancias agravantes aplicadas por el Tribunal

El proceso penal se sustanció por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para establecer la pena máxima agravada de 40 años de cárcel, el Tribunal aplicó dos circunstancias agravantes contempladas en el artículo 47, numerales 5 y 17, del mismo cuerpo legal: haber cometido la infracción con la participación de dos o más personas y haberla ejecutado desde un centro de privación de libertad por parte de una persona internada en él.

Te recomendamos