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La justicia ecuatoriana impuso la pena máxima agravada contra tres hombres hallados culpables del asesinato de 13 personas privadas de libertad. El fallo judicial, dado a conocer este lunes 23 de noviembre de 2026, sanciona un múltiple crimen perpetrado al interior de la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro.
El Tribunal de Garantías Penales que sustanció la audiencia de juzgamiento declaró como autores directos del delito a tres ciudadanos identificados como:
Los magistrados emitieron esta resolución condenatoria tras acoger los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General del Estado, los cuales acreditaron la participación directa de los tres implicados en los hechos ocurridos en la cárcel de Machala.
De acuerdo con la investigación expuesta durante el juicio, el crimen se registró la tarde del 7 de diciembre de 2025, en medio de un amotinamiento ocurrido en la cárcel de Machala.
Según lo relatado por el fiscal a cargo de la causa, un grupo de internos aprovechó el disturbio carcelario para ingresar a distintas celdas y atacar a integrantes de una banda rival. Los testimonios de personas que presenciaron lo sucedido detallaron que los procesados colocaron fundas en las cabezas de las 13 víctimas para asfixiarlas, mientras otros participantes les sujetaban las extremidades.
Para demostrar la materialidad del delito en la cárcel de Machala, el Ministerio Público presentó los informes de las autopsias médico-legales practicadas a los trece fallecidos. Los peritajes determinaron que todas las víctimas murieron por asfixia mecánica por sofocación.
Además de las declaraciones de testigos presenciales y las autopsias, el expediente judicial incluyó:
El proceso penal se sustanció por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Para establecer la pena máxima agravada de 40 años de cárcel, el Tribunal aplicó dos circunstancias agravantes contempladas en el artículo 47, numerales 5 y 17, del mismo cuerpo legal: haber cometido la infracción con la participación de dos o más personas y haberla ejecutado desde un centro de privación de libertad por parte de una persona internada en él.