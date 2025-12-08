La tarde del domingo 7 de diciembre se conoció sobre una nueva masacre en la cárcel de Machala. La cifra preliminar de reos muertos fue de nueve; sin embargo, el número ascendió a 13.

Esto sucede a menos de un mes de que otra masacre dejara 31 muertos en el centro carcelario.

Lo que se sabe de los reos muertos en Machala

Según lo que se conoce, el hallazgo ocurrió en la primera planta del pabellón principal del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Machala.

Minutos antes, un artefacto explosivo habría detonado cerca de la cárcel. Ahí se encontró un panfleto con amenazas al director del CPL.

Una persona no identificada habría dejado el explosivo y luego huyó antes de la detonación.

Tras esta alerta, se realizó un barrido dentro del centro carcelario, cuando se identificó las muertes. Poco a poco se fue hallando los cuerpos sin signos vitales, todos en el mismo pabellón.

Las autoridades activaron los protocolos con Medicina Legal para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a la morgue para que se les realice las pericias de ley.

Este lunes 8 de diciembre, SNAI se pronunció: “El día de ayer tuvimos una detonación de un artefacto explosivo en los exteriores del CPL El Oro. La Policía acudió ese momento al lugar y de forma simultánea realizo una intervención y revisión inmediata en el centro”.

“Tras la revisión, se reportó 13 PPL fallecidos. Al momento se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte”, dijo.

¿Quién está detrás de las muertes?

Las autoridades aún no han establecido responsabilidades; sin embargo, se menciona que estarían involucrados miembros del grupo Los Lobos Saobox, a quienes se atribuyeron muertes anteriores.

Los prisioneros habrían sido asfixiados con fundas plásticas, misma modalidad que se usó antes.

En noviembre, luego de que también se hallaran los cuerpos de reos sin signos vitales; el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que los diferentes mandos de Los Lobos buscaban alterar el orden de las cárceles del país y que lo que sucedió en la prisión de Machala fue un enfrentamiento entre Los Lobos y los Sao Box.

Explicó que lo que sucedió fue una pelea entre ellos en la mañana que dejó cuatro miembros de los Sao Box fallecidos y en la tarde, en retaliación, los Sao Box asfixiaron a 27 reos en sus celdas.

Cárcel de Machala es uno de los epicentros de la violencia carcelaria en Ecuador

Pese a los operativos y traslados de internos, la situación en la cárcel de Machala es crítica. La recurrencia de hechos violentos preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad penitenciaria.

Se espera que las próximas horas se aclare si este nuevo episodio está relacionado con bandas delictivas que operan dentro del sistema carcelario y si la detonación está directamente ligada a la masacre.

