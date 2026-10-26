Seis presos murieron en la cárcel de Turi, según autoridades

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Seis personas privadas de la libertad murieron entre el 19 y el 25 de octubre de 2026 en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca. Los casos ocurrieron durante una semana marcada por hechos violentos dentro del centro penitenciario, según información de las autoridades de Azuay.

El gobernador de la provincia, Xavier Bermúdez, confirmó que las seis víctimas murieron por asfixia y estrangulación. Las agresiones ocurrieron dentro de las celdas, durante la noche, cuando los internos permanecían en esos espacios.

Tres muertes ocurrieron entre lunes y miércoles

Los reportes oficiales contabilizan tres fallecimientos consecutivos entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre. Los otros tres casos corresponden al fin de semana, hasta el domingo 25 de octubre.

Bermúdez señaló que las víctimas sufrieron agresiones dentro de sus celdas. En estos espacios conviven entre tres y cuatro personas privadas de la libertad, por lo que los compañeros de celda de las víctimas forman parte de las diligencias de investigación.

La Fiscalía recoge versiones para establecer las circunstancias de cada muerte y determinar quiénes participaron en los hechos. Hasta el momento, las autoridades no identifican responsabilidades directas por los seis asesinatos.

Gobernador vincula los casos con la clasificación de los presos

Xavier Bermúdez atribuyó los hechos a la inconformidad de parte de la población carcelaria frente al nuevo reglamento de clasificación por niveles de peligrosidad: baja, mediana y alta.

Según el gobernador, las muertes no responden a enfrentamientos entre organizaciones delictivas rivales, sino al rechazo de algunos internos al proceso de reorganización dentro del sistema penitenciario.

La clasificación busca organizar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con su nivel de peligrosidad. Las autoridades relacionan este proceso con las tensiones que, según su versión, precedieron a los hechos registrados en Turi.

Fiscalía investiga los asesinatos en Turi

Las investigaciones continúan para esclarecer las seis muertes. La Fiscalía recepta testimonios de personas que compartían celda con las víctimas y recopila información sobre las circunstancias de las agresiones.

Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) prepara un informe sobre la situación en el centro penitenciario, dijo el Gobernador.

Cerca del 80% de los presos de alta peligrosidad está en El Encuentro

Las autoridades informaron que cerca del 80% de las personas privadas de la libertad clasificadas como de alta peligrosidad permanece en la cárcel de El Encuentro.

Este traslado forma parte de los cambios en la organización del sistema penitenciario. En ese contexto, los seis fallecimientos en Turi mantienen la atención de las autoridades sobre la seguridad interna y las investigaciones para identificar a los responsables.

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