Ocho presos fallecidos y 10 más están heridos en dos cárceles del país

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Dos amotinamientos se registraron este jueves 22 de octubre de 2026 en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1, conocido como la cárcel de El Inca. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó ocho fallecidos y diez personas heridas.

Cuatro presos murieron en la cárcel de Cotopaxi

El SNAI informó que cuatro personas privadas de la libertad (PPL) fallecieron en el centro penitenciario de Cotopaxi. Los primeros reportes de la jornada también alertaron sobre incidentes violentos dentro de esta prisión.

De acuerdo con la información preliminar, tres internos murieron en el pabellón A1A, destinado a personas de mínima seguridad. Dos de ellos recibieron disparos dentro de la celda 41 y otro falleció en el patio. Además, un cuarto preso murió por estrangulamiento en la celda 40, ubicada en la etapa Libertadores, un espacio que recibe a reclusos trasladados desde otras cárceles.

El Inca reportó otros cuatro fallecidos y diez heridos

El comunicado oficial del SNAI confirmó cuatro fallecidos en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1. Además, la entidad reportó diez personas heridas, quienes reciben atención médica.

Los primeros reportes sobre los hechos en El Inca alertaron sobre un ataque armado contra internos presuntamente vinculados con Los Choneros. Imágenes difundidas de la emergencia mostraron cuerpos en el suelo y a otros reclusos que corrían dentro del centro penitenciario.

Trasladarán a los presuntos responsables a El Encuentro

El SNAI informó que las autoridades identificaron a los presuntos responsables de los hechos y que los trasladarán a la cárcel de El Encuentro.

El Bloque de Seguridad mantiene activos los protocolos de seguridad y ejecuta operativos en los centros penitenciarios afectados, con el objetivo de recuperar y mantener el orden.

Los dos episodios violentos dejaron, según el balance oficial, ocho personas privadas de la libertad fallecidas y diez heridas. Las autoridades mantienen las acciones de seguridad en Cotopaxi y El Inca tras los amotinamientos registrados este jueves.

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