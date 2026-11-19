Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Un operativo policial en la vía a la Costa, en Guayaquil, permitió la intervención de un vehículo en el que viajaban cuatro personas. La acción forma parte de la Estrategia Operacional 3D y dejó varios indicios que ahora forman parte de las investigaciones.

Más noticias

Policía libera a una mujer de un supuesto secuestro en Guayaquil

La Policía Nacional informó que el operativo permitió la liberación de una mujer de 33 años, quien habría sido víctima de un supuesto secuestro. La intervención también dejó cuatro personas aprehendidas, presuntamente vinculadas al grupo criminal Los Tiguerones.

Entre los sospechosos consta un adolescente. Según la institución, las labores investigativas permitieron identificar e interceptar el vehículo en el que se movilizaban los cuatro individuos.

Cuatro presuntos integrantes de Los Tiguerones fueron aprehendidos

La intervención policial permitió la aprehensión de cuatro personas, quienes supuestamente tendrían vínculos con el grupo criminal Los Tiguerones.

Durante el operativo, los uniformados encontraron los siguientes indicios:

Dos armas de fuego.

Un vehículo.

Cinco terminales móviles.

Diez cartuchos.

Otros objetos.

Lea esto también: Mujer hallada en el centro de Quito denuncia presunto secuestro y abuso sexual

Los cuatro aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades

La Policía Nacional informó que los cuatro aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

El operativo se ejecutó en el marco de la Estrategia Operacional 3D. La institución no proporcionó más detalles sobre las circunstancias del supuesto secuestro ni sobre el tiempo que la mujer permaneció en cautiverio.

Mujer secuestrada liberada en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió durante el operativo policial ejecutado en Guayaquil? La Policía Nacional liberó a una mujer de 33 años que habría sido víctima de un supuesto secuestro y aprehendió a cuatro personas, presuntamente vinculadas con el grupo criminal Los Tiguerones.

Contexto: La intervención formó parte de la Estrategia Operacional 3D. Los uniformados también encontraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un vehículo que quedaron como indicios para las investigaciones. ❓ ¿Cuántas personas fueron aprehendidas durante el operativo en Guayaquil? Cuatro personas fueron aprehendidas durante la intervención policial, entre ellas un adolescente.

Contexto: Según la Policía Nacional, los sospechosos supuestamente tendrían vínculos con Los Tiguerones. Los cuatro quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. ❓ ¿Quién era la víctima liberada por la Policía en Guayaquil? La víctima era una mujer de 33 años que habría sido secuestrada.

Contexto: La Policía informó sobre su liberación durante el operativo, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias del supuesto secuestro ni sobre el tiempo que habría permanecido en cautiverio. ❓ ¿Con qué grupo criminal estarían relacionados los cuatro aprehendidos en Guayaquil? La Policía señaló que los cuatro aprehendidos estarían presuntamente vinculados con el grupo criminal Los Tiguerones.

Contexto: Las labores investigativas permitieron identificar e interceptar el vehículo en el que se movilizaban los cuatro individuos. La supuesta vinculación forma parte de la información proporcionada por la institución policial. ❓ ¿Qué indicios encontró la Policía durante el operativo contra el supuesto secuestro? Los uniformados encontraron dos armas de fuego, un vehículo, cinco terminales móviles y diez cartuchos, además de otros objetos.

Contexto: Estos elementos quedaron como indicios dentro de las investigaciones relacionadas con el supuesto secuestro y la intervención policial.

Te recomendamos