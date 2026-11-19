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Un operativo policial en la vía a la Costa, en Guayaquil, permitió la intervención de un vehículo en el que viajaban cuatro personas. La acción forma parte de la Estrategia Operacional 3D y dejó varios indicios que ahora forman parte de las investigaciones.
La Policía Nacional informó que el operativo permitió la liberación de una mujer de 33 años, quien habría sido víctima de un supuesto secuestro. La intervención también dejó cuatro personas aprehendidas, presuntamente vinculadas al grupo criminal Los Tiguerones.
Entre los sospechosos consta un adolescente. Según la institución, las labores investigativas permitieron identificar e interceptar el vehículo en el que se movilizaban los cuatro individuos.
La intervención policial permitió la aprehensión de cuatro personas, quienes supuestamente tendrían vínculos con el grupo criminal Los Tiguerones.
Durante el operativo, los uniformados encontraron los siguientes indicios:
La Policía Nacional informó que los cuatro aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.
El operativo se ejecutó en el marco de la Estrategia Operacional 3D. La institución no proporcionó más detalles sobre las circunstancias del supuesto secuestro ni sobre el tiempo que la mujer permaneció en cautiverio.
La Policía Nacional liberó a una mujer de 33 años que habría sido víctima de un supuesto secuestro y aprehendió a cuatro personas, presuntamente vinculadas con el grupo criminal Los Tiguerones.
Contexto: La intervención formó parte de la Estrategia Operacional 3D. Los uniformados también encontraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un vehículo que quedaron como indicios para las investigaciones.
Cuatro personas fueron aprehendidas durante la intervención policial, entre ellas un adolescente.
Contexto: Según la Policía Nacional, los sospechosos supuestamente tendrían vínculos con Los Tiguerones. Los cuatro quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.
La víctima era una mujer de 33 años que habría sido secuestrada.
Contexto: La Policía informó sobre su liberación durante el operativo, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias del supuesto secuestro ni sobre el tiempo que habría permanecido en cautiverio.
La Policía señaló que los cuatro aprehendidos estarían presuntamente vinculados con el grupo criminal Los Tiguerones.
Contexto: Las labores investigativas permitieron identificar e interceptar el vehículo en el que se movilizaban los cuatro individuos. La supuesta vinculación forma parte de la información proporcionada por la institución policial.
Los uniformados encontraron dos armas de fuego, un vehículo, cinco terminales móviles y diez cartuchos, además de otros objetos.
Contexto: Estos elementos quedaron como indicios dentro de las investigaciones relacionadas con el supuesto secuestro y la intervención policial.
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