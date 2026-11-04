Cuatro detenidos por presunta simulación de secuestro en Salinas

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Policía Nacional aprehendió a cuatro personas en Salinas, provincia de Santa Elena, por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro. El procedimiento, denominado operativo Libertad 1191, incluyó un allanamiento y permitió el decomiso de cinco teléfonos celulares, un arma blanca y varias prendas de vestir.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), unidad especializada de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior informó sobre los resultados del operativo y confirmó que los cuatro sospechosos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente.

El caso se suma a las investigaciones policiales relacionadas con delitos contra la libertad personal, entre ellos el secuestro y la extorsión.

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📍Salinas | Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), ejecutó… pic.twitter.com/dpw6NEV2N8 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 4, 2026

Operativo Libertad 1191 incluyó un allanamiento en Salinas

La intervención policial tuvo lugar en Salinas, cantón de la provincia de Santa Elena. Los agentes de la Unase ejecutaron un allanamiento como parte de las diligencias para investigar la presunta simulación de secuestro.

El procedimiento permitió la aprehensión de cuatro personas. El Ministerio del Interior no detalló las identidades de los sospechosos ni las circunstancias específicas que dieron origen a la investigación.

Cinco celulares y un arma blanca constan entre los indicios

Durante el allanamiento, los agentes encontraron cinco teléfonos celulares, un arma blanca y prendas de vestir que, según la información oficial, tendrían relación con el delito investigado.

Los dispositivos electrónicos forman parte de los indicios que las autoridades podrán examinar dentro del proceso. Estos elementos quedaron bajo el procedimiento correspondiente para su análisis dentro de la investigación.

Cuatro sospechosos quedaron a órdenes de las autoridades

Después de la intervención, la Policía trasladó a los cuatro aprehendidos ante las autoridades competentes, junto con los indicios que recogió durante el allanamiento.

La investigación busca determinar la participación de cada sospechoso en el presunto delito de simulación de secuestro. La condición de aprehendidos no implica una declaración de culpabilidad; el proceso deberá establecer las responsabilidades conforme a la normativa ecuatoriana.

El Ministerio del Interior informó sobre el resultado del operativo, pero no proporcionó detalles adicionales acerca de posibles víctimas, exigencias económicas o la forma en que los sospechosos presuntamente simularon el secuestro.

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